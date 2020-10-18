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Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»

Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»

Польская диаспора в США разочарована критическими замечаниями кандидата от Демократической партии в президенты Джо Байдена, который причислил Польшу к числу стран с тоталитарным режимом.

Накануне представители польских организаций в США направили письмо Байдену с призывом исправить ситуацию. Обращение подписали Тадеуш Антоняк из Смоленского комитета памяти о катастрофе и координатор клубов Gazeta Polska в Америке Мачей Русиньский.

«Мы, как и большинство поляков в Америке, глубоко разочарованы вашим комментарием о Польше, сделанным 15 октября во время мероприятия в ратуше. Он произвёл впечатление незнания Центральной Европы», — заявили представители польской общины.

По их мнению, Джо Байден употребил «вредный ложный термин», говоря о тоталитарном режиме в Польше.

«Польша — страна, которая приняла конституцию первой в Европе и второй в мире. Польша — это сильная демократия, где свобода каждого человека гарантируется и защищается, а общественные дебаты разнообразны, энергичны и спокойны, хотя иногда они могут быть горячими и даже политически использоваться против Польши за рубежом», — продолжат авторы письма.

Представители польской диаспоры убеждают Джо Байдена, что Польша является «одним из самых сильных союзников Соединённых Штатов», акцентируя внимание на том, что «польские солдаты храбро сражались во время Второй мировой войны против немецкого и русского тоталитаризма», а в настоящее время участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке под руководством США.

«Мы верим, что вы пересмотрите свои последние замечания о Польше и исправите их», — заключают авторы обращения.

ИА Newstes напоминает, что выступая несколько дней назад перед своими избирателями Джо Байден заявил:

«НАТО находится на грани разрыва, потому что (союзники) сомневаются, действительно ли мы там находимся. Вы видите, что происходит — от Белоруссии до Польши, Венгрии — подъём тоталитарных режимов! Действующий президент (Дональд Трамп. — ИА Newstes) поддерживает всех бандитов в мире. Он посылает любовные письма корейскому диктатору и не может ни в чем упрекнуть Путина».

Джо Байден встретится с Дональдом Трампом на президентских выборах 3 ноября 2020 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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