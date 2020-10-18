Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована критическими замечаниями кандидата от Демократической партии в президенты Джо Байдена, который причислил Польшу к числу стран с тоталитарным режимом.
Накануне представители польских организаций в США направили письмо Байдену с призывом исправить ситуацию. Обращение подписали Тадеуш Антоняк из Смоленского комитета памяти о катастрофе и координатор клубов Gazeta Polska в Америке Мачей Русиньский.
По их мнению, Джо Байден употребил «вредный ложный термин», говоря о тоталитарном режиме в Польше.
Представители польской диаспоры убеждают Джо Байдена, что Польша является «одним из самых сильных союзников Соединённых Штатов», акцентируя внимание на том, что «польские солдаты храбро сражались во время Второй мировой войны против немецкого и русского тоталитаризма», а в настоящее время участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке под руководством США.
ИА Newstes напоминает, что выступая несколько дней назад перед своими избирателями Джо Байден заявил:
Джо Байден встретится с Дональдом Трампом на президентских выборах 3 ноября 2020 года.