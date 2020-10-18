Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину

Алексей Вольцев

Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

В дипмиссии сообщили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела "конструктивный коллегиальный ужин" с главой минздрава страны Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.

"Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве по итогам встречи со Степановым.

ВОЗ, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

На прошлой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.