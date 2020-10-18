Потери экономики Италии из-за COVID-19 могут составить 160 млрд евро

Алексей Вольцев

Италия из-за негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, рискует «сжечь» 160 млрд евро ВВП в результате его сокращения в этом году на 10 процентов. Такой прогноз делает исследовательский центр Ассоциации ремесленников и малых предприятий города Местре (Cgia di Mestre), пишет в воскресенье ANSA.

По словам координатора центра Паоло Дзабео, для того, чтобы понять всю глубину кризиса, нужно сравнить нынешнюю экономическую ситуацию страны с тем, что случилось в 2009 году, «самом ужасным годом для итальянской экономики за всю послевоенную историю», когда ВВП снизился на 5,5 процента, а уровень безработицы в течение двух лет увеличился с 6 до 12 процентов.

В публикации также говорится, что еще одним следствие пандемии стал рост числа «новых бедных», которое в период с марта по сентябрь увеличилось с 31 процента до 45 процентов. Эти данные представлены в «Докладе о бедности», подготовленном итальянским отделением католической благотворительной организацией Caritas в связи с отмечавшимся 17 октября Всемирным днём борьбы с бедностью.

В нём подчёркивается, что в период с апреля по июнь из 450 тысяч человек, воспользовавшихся помощью организации, люди, впервые обратившиеся к ней, составляли 30 процентов, а теперь их почти половина. В частности, речь идет о двух тысячах мелких коммерсантов и людях свободных профессий.

По данным министерства здравоохранения Италии, в стране сейчас насчитывается 116 935 установленных носителей коронавируса. Признаны выздоровевшими от него 249 127 человек. В то же время скончались 36 474 человека. Всего же за время пандемии в стране были инфицированы 406 536 человек.