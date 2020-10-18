Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Потери экономики Италии из-за COVID-19 могут составить 160 млрд евро

Потери экономики Италии из-за COVID-19 могут составить 160 млрд евро

Италия из-за негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, рискует «сжечь» 160 млрд евро ВВП в результате его сокращения в этом году на 10 процентов. Такой прогноз делает исследовательский центр Ассоциации ремесленников и малых предприятий города Местре (Cgia di Mestre), пишет в воскресенье ANSA.

По словам координатора центра Паоло Дзабео, для того, чтобы понять всю глубину кризиса, нужно сравнить нынешнюю экономическую ситуацию страны с тем, что случилось в 2009 году, «самом ужасным годом для итальянской экономики за всю послевоенную историю», когда ВВП снизился на 5,5 процента, а уровень безработицы в течение двух лет увеличился с 6 до 12 процентов.     

В публикации также говорится, что еще одним следствие пандемии стал рост числа «новых бедных», которое в период с марта по сентябрь увеличилось с 31 процента до 45 процентов. Эти данные представлены в «Докладе о бедности», подготовленном итальянским отделением католической благотворительной организацией Caritas в связи с отмечавшимся 17 октября Всемирным днём борьбы с бедностью.

В нём подчёркивается, что в период с апреля по июнь из 450 тысяч человек, воспользовавшихся помощью организации, люди, впервые обратившиеся к ней, составляли 30 процентов, а теперь их почти половина. В частности, речь идет о двух тысячах мелких коммерсантов и людях свободных профессий.

По данным министерства здравоохранения Италии, в стране сейчас насчитывается 116 935 установленных носителей коронавируса. Признаны выздоровевшими от него 249 127 человек. В то же время скончались 36 474 человека. Всего же за время пандемии в стране были инфицированы 406 536 человек.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Венера и Нептун изменят жизнь пяти Знакам Зодиака 18 октября 2020 года
Венера и Нептун изменят жизнь пяти Знакам Зодиака 18 октября 2020 года
Мнение: Эрдоган допустит стратегическую ошибку, вступив в антикрымский союз
Мнение: Эрдоган допустит стратегическую ошибку, вступив
Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками
Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками
Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие
Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие
На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием
На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием
Как час рождения влияет на характер и судьбу человека
Как час рождения влияет на характер и судьбу человека
Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"
Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"
Чен из EXO подтвердил, что уходит в армию
Чен из EXO подтвердил, что уходит в армию

Топ на сегодня

Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит через Иран
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила с собой
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила

Еще по теме

В Италии за 20 лет увеличение объема собираемых налогов обогнало рост объёма ВВП
В Италии указали на «чрезвычайное налоговое давление» на граждан страны
Каждый десятый коммерсант в Италии в 2016 подвергался рэкету
Италия увеличит военные расходы