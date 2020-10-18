Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в Белоруссии в воскресенье.

В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.

Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 194 фамилии. Большинство были задержаны на акции в Минске. Вместе с тем, по информации правозащитников, задержанные были также в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке.

В пресс-службе минской милиции РИА Новости ранее сообщили, что проведены задержания участников несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По информации "Весны" в воскресенье также были задержаны четыре журналиста: сотрудник издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров (доставлен в РУВД Октябрьского района Минска), внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец, фотограф интернет-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель (задержаны в Бресте на 72 часа), работающий для польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук (доставлен в РУВД Заводского района Минска, составлен административный протокол за неподчинение требованиям милиции).

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто
"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19
"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Ереван заявил об уничтожении используемого Баку израильского броневика
Ереван заявил об уничтожении используемого Баку израильского броневика
В России изменились правила выдачи пенсий
В России изменились правила выдачи пенсий
Таро прогноз на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Таро прогноз на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия
В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия
Картину Шишкина продали на торгах MacDougall
Картину Шишкина продали на торгах MacDougall
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных с COVID-19
ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
Голосовой помощник от Google научился угадывать песни по насвистыванию
Голосовой помощник от Google научился угадывать песни по насвистыванию
Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная погода
Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная

Еще по теме

Число задержанных протестующих в Минске превысило 200 человек
Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
Совет белорусской оппозиции призвал силовиков снять маски
На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек