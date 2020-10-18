Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Лидия Мартынова

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему известно о задержании минимум 194 человек во время протестных акций в Белоруссии в воскресенье.

В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.

Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 194 фамилии. Большинство были задержаны на акции в Минске. Вместе с тем, по информации правозащитников, задержанные были также в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке.

В пресс-службе минской милиции РИА Новости ранее сообщили, что проведены задержания участников несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.

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По информации "Весны" в воскресенье также были задержаны четыре журналиста: сотрудник издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров (доставлен в РУВД Октябрьского района Минска), внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец, фотограф интернет-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель (задержаны в Бресте на 72 часа), работающий для польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук (доставлен в РУВД Заводского района Минска, составлен административный протокол за неподчинение требованиям милиции).

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.