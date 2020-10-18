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Пресс-секретарь Зеленского рассказала о "значимости последней копейки"

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о "значимости последней копейки"

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 18 октября опубликовала пост в Instagram, в которой призвала украинцев не опускать руки и продолжать совершенствоваться.


«Не имеет значения, какие у вас достижения, выходит ли сделать желаемое, испытываете ли вы поражения или вырываете победу. Что имеет значение — это действие, это вставать после каждой ошибки, не опускать руки, не считаться с критикой, совершенствоваться и совершенствовать идеи, проекты, находить решения и идти дальше. Не имеют значения те моменты, когда вы падаете духом. Имеет значение, что вы знаете — как это быть низко. Потому что потом вы поймете, какая цена победы», — написала она.

Мендель также призвала верить в людей.

«Имеет значение ваша возможность видеть настоящее, выделять суть, верить в людей, видеть в них доброе и светлое и знать, что вы сделаете все, чтобы было лучше. Имеет значение возможность психологически быть готовым к рискам, поражениям, борьбе, ошибкам, воспринимать нормальные наставления, знать, что сомнения — признак здравого смысла, знать, что можешь быть правым, когда не правы все вокруг, и следовать за своей целью, за тем, во что веришь, не опуская рук. Имеет значение доброе слово, поддержка, слышать другого, имеет значение последняя копейка, потому что она ощутимее за благосостояние, важно говорить о важном, потому что об этом всегда молчат. Трудно работать по 12 часов. Легко работать 24/7, когда делаешь то, во что веришь», — пишет Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского сейчас отдыхает в Турции и активно делится в Instagram фото с отдыха.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Мендель похвасталась перед украинцами обновкой.

Фото: Instagram Юлии Мендель

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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