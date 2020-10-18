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Принуждение европейцев к взаимоуважительному диалогу с Россией началось

Принуждение европейцев к взаимоуважительному диалогу с Россией началось
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в
Владимир КорниловВсе материалы

Европа подняла немалый шум в связи с решением Российской Федерации выйти из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по обстоятельствам гибели рейса MH17. При этом сам характер этого шума и сопровождающие его фейки, звучащие из уст высокопоставленных лиц, — сами по себе красноречивое подтверждение фальшивости намерений Запада относительно установления истинных причин трагедии.

Чего стоит только формулировка официального заявления министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока: "Сегодня Российская Федерация объявила об одностороннем решении прекратить переговоры о своей ответственности за уничтожение рейса MH17". Вот как! Оказывается, где-то велись переговоры "об ответственности России", а мы об этом и не подозревали.

Следует напомнить, что первые консультации по обстоятельствам гибели малайзийского "Боинга", уничтоженного в июле 2014-го, состоялись в начале прошлого года. И российская сторона сразу обозначила: "В центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин". Причем Москва особо подчеркнула, что одним из ключевых вопросов, которые необходимо рассмотреть, — ответственность Украины за то, что та не закрыла свое воздушное пространство над зоной боевых действий.


И конечно же, Блок прекрасно знает об этом. Но сознательно идет на искажение истины. Как и в своем пассаже о том, что отказ России продолжать бесплодные консультации "является особенно болезненным для родственников жертв".

# Россия
По материалам: ria.ru

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