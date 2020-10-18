"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19

Влада Некрасова

Популярная актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, что из-за коронавируса потеряла интерес к еде.

Девушка признается, что ее мучает "невыносимая слабость". Кроме того, Асмус постоянно кашляет.





"Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала. <…> Тело ломит, и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде. И неважно что есть, все такое одинаковое. Для меня это очень необычно", – написала артистка в Instagram.

Звезда нашумевшего фильма "Текст" указала, что даже при высокой температуре и отравлениях у нее бывает аппетит, но сейчас ситуация иная.

"Прям заставляю себя (есть – ред.). Говорят, что это все может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был", – подытожила Асмус.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Асмус увидела "кошмарные" изменения в своей внешности.