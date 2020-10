"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19

View this post on Instagram

Я уже неделю дома 🛌 Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала 😂 Температура все ещё есть. Не 39, слава богу, но уже устала.. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит 🥺 Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде 🤷🏼‍♀️ И неважно что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю 😂🍤🥞 Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя. Говорят, что это всё может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был 😰