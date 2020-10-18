"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19
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Я уже неделю дома 🛌 Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала 😂 Температура все ещё есть. Не 39, слава богу, но уже устала.. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит 🥺 Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде 🤷🏼♀️ И неважно что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю 😂🍤🥞 Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя. Говорят, что это всё может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был 😰
Девушка признается, что ее мучает "невыносимая слабость". Кроме того, Асмус постоянно кашляет.
"Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала. <…> Тело ломит, и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде. И неважно что есть, все такое одинаковое. Для меня это очень необычно", – написала артистка в Instagram.
Звезда нашумевшего фильма "Текст" указала, что даже при высокой температуре и отравлениях у нее бывает аппетит, но сейчас ситуация иная.
"Прям заставляю себя (есть – ред.). Говорят, что это все может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был", – подытожила Асмус.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Асмус увидела "кошмарные" изменения в своей внешности.