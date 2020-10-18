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Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная погода

Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная погода

В ближайшие дни значительно превысит норму температура на севере Якутии и на Камчатке. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик также уточнил, что на Северо-Западе и в Центральной России в то же время ожидается аномально прохладная погода.

«Есть регионы, в которых тепло невероятное, — подчеркнул Вильфанд. — Температура выше нормы на 12−14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе».

По словам Вильфанда, аномально прохладная погода на следующей неделе прогнозируется в регионах СЗФО и ЦФО. «Там температура на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели», — добавил метеоролог.

Следует отметить, что по данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье днем ожидается 6−8 градусов тепла, в понедельник — 5−7 градусов тепла, во вторник — 4−6 градусов тепла, в среду — от 1 до 6 градусов тепла, в четверг — плюс 3−8 градусов, в пятницу — 7−12 градусов тепла.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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