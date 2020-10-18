СМИ: Турция перебросила в Карабах более 2000 боевиков из Сирии

Алексей Вольцев

Турция доставила новую партию наёмников из Сирии в Азербайджан в количестве более 400 боевиков «Дивизии Султан Мурад», «Бригады Хамзы» и других группировок. Однако переброска протурецких сирийских наёмников в Нагорный Карабах на некоторое время приостановлена ​​из-за соглашения о прекращении огня. Соответственно, общее количество сирийских боевиков, отправленных в Азербайджан, возросло как минимум до 2050 человек, сообщает сегодня, 18 октября, базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR).

Согласно информации, бои в Нагорном Карабахе продолжаются, и сирийские наёмники вовлечены в боевые действия на передовой, что «оказывает на них огромное давление и стресс». В этом контексте достоверные источники сообщили SOHR, что несколько боевиков отказались от оплаты и вернулись в Сирию, спасаясь от продолжающихся ожесточённых столкновений в Нагорном Карабахе.

Активисты SOHR задокументировали новые жертвы среди сирийских наемников, вовлечённых в карабахский» конфликт. Число погибших среди поддерживаемых Турцией группировок увеличилось с тех пор, как турецкое правительство отправило их на передовую, по крайней мере, до 143 убитых, в том числе 92 боевика, тела которых были доставлены в Сирию. Тела остальных погибших пока находятся в Азербайджане.

Ранее российские и зарубежные СМИ указывали на переброску из Сирии в Азербайджан до 1500 боевиков из состава различных протурецких группировок, объединённых в рамках так называемой Сирийской национальной армии. Также сообщалось о прибытии на карабахский фронт ещё как минимум одной группы наёмников из Ливии численностью 150 человек.

Как сообщало ИА Newstes, Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.

Напомним, Армения и Азербайджан накануне вечером приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших.

Напомним, в ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняли друг друга в его срыве. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.