Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин заявил о снижении числа мигрантов в Москве на 40%

Собянин заявил о снижении числа мигрантов в Москве на 40%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число трудовых мигрантах в российской столице в 2020 году снизилось на 40%. Градоначальник назвал это проблемой, влияющей на рынок труда.

В эфире "России-1" Собянин пояснил: больше всего сокращение миграции затронуло жилищно-коммунальную сферу, где есть много сезонных рабочих из стран ближнего зарубежья.

Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам.

По словам мэра, далеко не все москвичи готовы заниматься ручным трудом, брать в руки лопату, метлу или лома. Однако задача решается за счет повышения механизации, в том числе привлекаются россияне из других регионов.

Как сообщал Ruposters, ранее Собянин назвал свое главное достижение на посту за 10 лет – москвичи начали больше любить свой город.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как узнать свою стихию фэн-шуй по дате рождения
Как узнать свою стихию фэн-шуй по дате рождения
Принуждение европейцев к взаимоуважительному диалогу с Россией началось
Принуждение европейцев к взаимоуважительному диалогу с Россией
Собянин заявил о снижении числа мигрантов в Москве на 40%
Собянин заявил о снижении числа мигрантов в Москве на 40%
От коронавируса скончался глава администрации Ялты
От коронавируса скончался глава администрации Ялты
Сын Валерии Арсений Шульгин впервые станет отцом
Сын Валерии Арсений Шульгин впервые станет отцом
СМИ: Турция перебросила в Карабах более 2000 боевиков из Сирии
СМИ: Турция перебросила в Карабах более 2000 боевиков из Сирии
«Ведут себя развязано» — Анатолий Цой снова раскритиковал BTS
«Ведут себя развязано» — Анатолий Цой снова раскритиковал BTS
Римский международный кинофестиваль открылся показом мультфильма "Душа"
Римский международный кинофестиваль открылся показом мультфильма
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
В Москве двое детей пострадали из-за падения коляски с эскалатора — видео
В Москве двое детей пострадали из-за падения коляски с эскалатора —
Назван следующий шаг Запада для развала Украины
Назван следующий шаг Запада для развала Украины
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с

Топ на сегодня

Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит через Иран
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила с собой
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море
Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном

Еще по теме

Собянин рассказал о расширении соцподдержки инвалидов в Москве
Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы
Собянин назвал «фейком» перенос выборов мэра Москвы на март
Собянин назвал самые безопасные места в Москве