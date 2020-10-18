Собянин заявил о снижении числа мигрантов в Москве на 40%

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число трудовых мигрантах в российской столице в 2020 году снизилось на 40%. Градоначальник назвал это проблемой, влияющей на рынок труда.

В эфире "России-1" Собянин пояснил: больше всего сокращение миграции затронуло жилищно-коммунальную сферу, где есть много сезонных рабочих из стран ближнего зарубежья.

Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам.

По словам мэра, далеко не все москвичи готовы заниматься ручным трудом, брать в руки лопату, метлу или лома. Однако задача решается за счет повышения механизации, в том числе привлекаются россияне из других регионов.

Как сообщал Ruposters, ранее Собянин назвал свое главное достижение на посту за 10 лет – москвичи начали больше любить свой город.