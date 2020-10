София Стужук обратилась к своему умершему мужу Диме

View this post on Instagram

❤️Я перестала быть мамой- наседкой❤️ ⠀ Сказал бы мне кто-нибудь года 2 назад, что я буду думать и поступать в плане материнства так, как сейчас - я бы сказала «несите ружьё»😂 «пристрелите кто-нибудь эту горемамашу»🤪 ⠀ И ох, читала я Вашего этого Некрасова когда-то тогда ещё...И всё то оно понималось, конечно. Но не всё осознавалось:) Очевидно, когда в жизни в целом не сильно много разнообразия и удовольствия, у тебя нет никакого другого выбора, кроме как нырнуть целиком и полностью в своих детей, и погрузиться с головой в материнство🙏🏻 И вроде оно понималось, что всю себя детям посвящать не нужно, потому что прежде всего всё ещё есть я. Но на практике получалось как получалось. Наверное, девушке реализацию в детях найти легче всего. Родила и живёшь ими. Воспитываешь, любишь обожаешь и весь твой мир - это слинги, пелёнки, гв, детские площадки и тд🙈 Но если вдруг вспомнить, что ты вообще-то ещё и женщина. И имеешь право прежде всего быть счастливой. И никто не мешает быть тебе хорошей мамой не проводя с детьми 24/7. И дети вообще-то не твоя собственность. И не принадлежат тебе. И вообще когда-нибудь просто уйдут, а ты у себя всё ещё останешься... То всё как-то проясняется и меняется само собой🙏🏻 ⠀ И как только начинаешь находить свою реализацию в других жизненных витках - то и ощущаешь себя по-новому. И детей воспринимаешь уже по-новому. Как вполне себе отдельных личностей. Да, твоих любимых личностей, важных тебе, за которых ты несешь ответственность, вкладываешь в них свой ресурс и самое главное даёшь правильный пример🙏🏻 ⠀ Вчера в очередной раз получила подтверждение своим чувствам относительно моего материнства сейчас на личной консультации с Александром Палиенко. И прям процитирую: «Если мама находится в состоянии реализации, счастья, удовольствия, получает кайф от секса, она гибкая, она образованная, она интеллигентная, она любящая, то в принципе ВСЁ» - мы это всё сканируем, берём от своих матерей. ⠀ Я могу быть бесконечно любящей, заботливой, внимательной мамой, сидящей около детей 24/7, но что я им дам, кроме себя? Или могу быть такой же бесконечно любящей, внимательной и заботливой мамой, позволяющей себе жить и быть счастливой🙏🏻 ⠀ Всех люблю❤️