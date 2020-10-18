София Стужук обратилась к своему умершему мужу Диме

Лидия Мартынова

Блогерша София Стужук недавно узнала о смерти своего бывшего мужа Дмитрия, который скончался от коронавируса. Незадолго до случившегося девушка делилась с фолловерами радостным настроением и говорила, как хорошо ей живется одной, раскрывала страшные секреты семейной жизни, обвиняя экс-супруга в изменах и насилии, а теперь ,когда его не стало, Соня в корне изменила свое мнение. Она не раз появлялась перед публикой со слезами и говорила, какие сильные переживания у нее в душе.

«Я пришла к тебе маленькой 19-летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам»,

— обратилась она к ушедшему в своих социальных сетях.

Кажется, что только сейчас вдова Стужук начала понимать всю боль утраты. Она посвятила несколько теплых слов усопшему и поблагодарила любимого за все, что было между ними.

«Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья! Но мы всегда уважали выборы друг друга! Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль, мне очень жаль. Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток. Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков»

Подпишись на нас в Яндекс Новости