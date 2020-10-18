София Стужук обратилась к своему умершему мужу Диме
Блогерша София Стужук недавно узнала о смерти своего бывшего мужа Дмитрия, который скончался от коронавируса. Незадолго до случившегося девушка делилась с фолловерами радостным настроением и говорила, как хорошо ей живется одной, раскрывала страшные секреты семейной жизни, обвиняя экс-супруга в изменах и насилии, а теперь ,когда его не стало, Соня в корне изменила свое мнение. Она не раз появлялась перед публикой со слезами и говорила, какие сильные переживания у нее в душе.
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❤️Я перестала быть мамой- наседкой❤️ ⠀ Сказал бы мне кто-нибудь года 2 назад, что я буду думать и поступать в плане материнства так, как сейчас - я бы сказала «несите ружьё»😂 «пристрелите кто-нибудь эту горемамашу»🤪 ⠀ И ох, читала я Вашего этого Некрасова когда-то тогда ещё...И всё то оно понималось, конечно. Но не всё осознавалось:) Очевидно, когда в жизни в целом не сильно много разнообразия и удовольствия, у тебя нет никакого другого выбора, кроме как нырнуть целиком и полностью в своих детей, и погрузиться с головой в материнство🙏🏻 И вроде оно понималось, что всю себя детям посвящать не нужно, потому что прежде всего всё ещё есть я. Но на практике получалось как получалось. Наверное, девушке реализацию в детях найти легче всего. Родила и живёшь ими. Воспитываешь, любишь обожаешь и весь твой мир - это слинги, пелёнки, гв, детские площадки и тд🙈 Но если вдруг вспомнить, что ты вообще-то ещё и женщина. И имеешь право прежде всего быть счастливой. И никто не мешает быть тебе хорошей мамой не проводя с детьми 24/7. И дети вообще-то не твоя собственность. И не принадлежат тебе. И вообще когда-нибудь просто уйдут, а ты у себя всё ещё останешься... То всё как-то проясняется и меняется само собой🙏🏻 ⠀ И как только начинаешь находить свою реализацию в других жизненных витках - то и ощущаешь себя по-новому. И детей воспринимаешь уже по-новому. Как вполне себе отдельных личностей. Да, твоих любимых личностей, важных тебе, за которых ты несешь ответственность, вкладываешь в них свой ресурс и самое главное даёшь правильный пример🙏🏻 ⠀ Вчера в очередной раз получила подтверждение своим чувствам относительно моего материнства сейчас на личной консультации с Александром Палиенко. И прям процитирую: «Если мама находится в состоянии реализации, счастья, удовольствия, получает кайф от секса, она гибкая, она образованная, она интеллигентная, она любящая, то в принципе ВСЁ» - мы это всё сканируем, берём от своих матерей. ⠀ Я могу быть бесконечно любящей, заботливой, внимательной мамой, сидящей около детей 24/7, но что я им дам, кроме себя? Или могу быть такой же бесконечно любящей, внимательной и заботливой мамой, позволяющей себе жить и быть счастливой🙏🏻 ⠀ Всех люблю❤️
«Я пришла к тебе маленькой 19-летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам»,— обратилась она к ушедшему в своих социальных сетях.
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Фото сделал нам местный фотограф, а я потом вечером нашла их в местном фото магазине и скачала себе:))) Милые, правда?)) Я не так чтобы часто вижу себя со стороны))) Но сегодня просто крикнула какая я оказывается красотка, когда я смеюсь)))) а в таком состоянии я на самом деле провожу половину времени🤪 Господи, спасибо всем моим людям, которые меня любят вот такую😂 ⠀ Блин, обожаю свою жизнь❤️ Обожаю людей вокруг, обожаю как складываются обстоятельства 🙏🏻 Даже грустные такие как с ресницами дают возможность осознать некие вещи🤪 Я очень счастлива❤️ Очень счастлива быть тем и такой, какая я есть🤗❤️
Кажется, что только сейчас вдова Стужук начала понимать всю боль утраты. Она посвятила несколько теплых слов усопшему и поблагодарила любимого за все, что было между ними.
«Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья! Но мы всегда уважали выборы друг друга! Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль, мне очень жаль. Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток. Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков»
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Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻