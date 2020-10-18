«Специально не пришла на ДР Ратмира!», — мать Тимати Симона игнорирует внука и прикрывается Алисой
Мать Тимати, Симона Юнусова, уже не раз показывала публике свое холодное отношение ко второму внуку Ратмиру, подогревая слухи среди поклонников звездной семейки о том, что ее ненависть к Анастасии Решетовой растет с каждым днем. Фанаты, сравнив «сухое» поздравление годовалого Ратика с чувственными и теплыми словами на 1 годик Алисы, общественности все стало ясно: на счастье Алены Шишковой, малыша и его маму здесь не жалуют.
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Я вижу, как девочки сокрушаются от цифры- «30» и всерьёз думают, что это образно говоря-«конец». Именно с 30 начинается отсчёт взрослой женской жизни. Что происходит дальше? А дальше: счастливые моменты, страсти, переживания, разочарования, восторг- всё сжимается во времени, ты только начинаешь что-то понимать и... наступает сегодня. Вы даже не представляете насколько это - «вдруг»! ⠀ 70 лет...🙈 Сестричка моя, мой единственный верный друг! Я вижу, как ты стоишь у зеркала в коридоре нашей « хрущёвки» и сосредоточено давишь юношеские прыщики. Даже я знаю, что этого делать нельзя, но кто меня услышит, я-мелкая... ⠀ Ты плюёшь в коробочку с Ленинградской тушью, чтобы накрасить ресницы и смотришь на своё отражение. Ты собираешься на свидание с Сашкой, который по словам бабушки тебе не пара, так как он простой рабочий, а ты из интеллигентной семьи... Я конечно ревную, но интерес намного сильнее))).. ⠀ Мамина пощёчина, потому, что ты не пришла ночевать. Я реву и ненавижу маму, мне жалко тебя... ⠀ Вот ты приводишь знакомить родителей с будущим мужем, вбегаешь на кухню с горящими щеками и сияющим взглядом. Ты такая счастливая! ⠀ Мы ждём тебя из роддома с дочкой... потом вместе летим в Израиль «рожать» твоего внука. В сентябре ему 16, а тебе сегодня 70!!! Как, когда, почему так быстро?!!! ⠀ Родная душа, не оставляй меня одну, только ты умеешь так заботиться и любить, не требуя ничего взамен. Живи долго сестричка! ❤️
Еще одной причиной, почему популярную бабушку осудил народ, стало ее поведение во время празднования детского дня рождения. Симона не явилась к внуку в этот особый день, по ее словам, по причине отчетного концерта старшенькой Алисы.
«Честно говоря, вернувшись после вчерашнего концерта, очень захотелось быстрее лечь спать, но эмоции не оставляли. Алиса занимается в этом коллективе два месяца и то, что я вижу, очень вдохновляет»,— радостно отзывалась она после мероприятия.
Но неужели ей совсем не хотелось увидеть своего повзрослевшего внука? По-видимому, Симона пытается скрыть от фолловеров ее странички в Instagram нечто более серьезное, чем банальную занятость.
«Очевидно же, что они с Настей не ладят, поэтому и не были на дне рождения, и ясно, что дело не в концерте. Просто люди не хотят это афишировать»
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Честно говоря, вернувшись после вчерашнего концерта, очень захотелось быстрее лечь спать, но эмоции не оставляли))) Алиса занимается в этом коллективе два месяца и то, что я вижу, очень вдохновляет... но речь не о ней, и даже не о блестящей технике учеников. Я пытаюсь разгадать феномен совсем молодых по возрасту педагогов, которые сумели вытащить из детей драматическую составляющую этого стиля-модерн. Мне всегда казалось, что это могут танцевать только взрослые с определённым жизненным опытом за плечами, но какое- же удовольствие получаешь, когда рушатся стереотипы! Несколько раз подступал ком к горлу не от красоты классического балета( который я обожаю), а от правды современных реалий, которые и дети, и подростки способны пережить и донести со сцены... Не буду долго «растекаться мыслью по древу...», так как вскоре планирую подробнее рассказать о стиле- модерн, когда на руках будет видеоматериал. Мне хочется поблагодарить всех детей за результаты! Родителей- за потрясающую сплочённость и веру! А наших педагогов- за преданность танцу и хороший фанатизм! Было сложно, очень эмоционально и честно. Позволю себе сказать- поздравляю нас, так как начинаю чувствовать себя частью семьи по имени “Red- Ballet!” ♦️🌪💫👏 @red_ballet_theatre ❤️ @maxim_shirmankin_red_ballet ❤️ @kristina_putenko ❤️ @sevda.arifovna ❤️ @alexandrakozyrevskaya ❤️