«Специально не пришла на ДР Ратмира!», — мать Тимати Симона игнорирует внука и прикрывается Алисой

Лидия Мартынова

Мать Тимати, Симона Юнусова, уже не раз показывала публике свое холодное отношение ко второму внуку Ратмиру, подогревая слухи среди поклонников звездной семейки о том, что ее ненависть к Анастасии Решетовой растет с каждым днем. Фанаты, сравнив «сухое» поздравление годовалого Ратика с чувственными и теплыми словами на 1 годик Алисы, общественности все стало ясно: на счастье Алены Шишковой, малыша и его маму здесь не жалуют.

Еще одной причиной, почему популярную бабушку осудил народ, стало ее поведение во время празднования детского дня рождения. Симона не явилась к внуку в этот особый день, по ее словам, по причине отчетного концерта старшенькой Алисы.

«Честно говоря, вернувшись после вчерашнего концерта, очень захотелось быстрее лечь спать, но эмоции не оставляли. Алиса занимается в этом коллективе два месяца и то, что я вижу, очень вдохновляет»,

— радостно отзывалась она после мероприятия.

Но неужели ей совсем не хотелось увидеть своего повзрослевшего внука? По-видимому, Симона пытается скрыть от фолловеров ее странички в Instagram нечто более серьезное, чем банальную занятость.

«Очевидно же, что они с Настей не ладят, поэтому и не были на дне рождения, и ясно, что дело не в концерте. Просто люди не хотят это афишировать»

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