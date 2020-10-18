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Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон

Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
. Сериал "Чужак" 2020 года получит продолжение, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на слова Стивена Кинга. В основе сюжета его одноименный роман о детективе, который ищет убийцу детей.

В интервью изданию Entertainment Weekly писатель рассказал, что работа над вторым сезоном уже ведется, но съемки еще не начались.

"Я точно знаю, что в нем будет, потому что видел сценарий. И я мог бы вам рассказать, но тогда мне придется вас убить", — пошутил Кинг, заверив, что продолжение будет "блестящим" и в нем обязательно будут "зловещие паранормальные явления".


Автор сценария Ричард Прайс ранее сообщал, что пишет продолжение, а режиссер первых двух эпизодов и исполнитель главный роли Джейсон Бейтман говорил, что HBO обсуждает возможность продлить проект.


Руководство канала пока официально не подтвердило информацию о втором сезоне.

У сериала "Чужак" нет премий "Эмми", но он получил положительные отзывы зрителей и критиков.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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