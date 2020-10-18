Сын Валерии Арсений Шульгин впервые станет отцом

Вадим Карасев

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин впервые станет отцом. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме и поделился кадрами из фотосессии со своей женой Лианой.





Арсений и Лиана Шульгины

1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно @lianashulginaa (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал он.

Его 22-летняя супруга также опубликовала снимки с Арсением и поделилась своими эмоциями.Растем. Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому... Я люблю тебя безмерно, @arseniy_shulgin,

— прокомментировала она.

На своей возлюбленной Шульгин женился в конце лета всего спустя месяц после того, как сделал ей предложение. Уже на свадьбе Волкову подозревали в беременности — на торжестве она была в платье, которое не скрывало округлившийся живот. Однако подтверждать эти новости молодожены не спешили.





Роман пары начался всего несколько месяцев назад. Об избраннице сына звезды известно довольно мало: она училась на юридическом факультете Амурского государственного университета в Благовещенске, а также была моделью. При каких обстоятельствах она познакомилась с Шульгиным, неизвестно.



