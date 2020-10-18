Таро прогноз на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Вадим Карасев

Каждая неделя полна сюрпризов, и не все из них оказываются приятными. Прислушавшись к советам старших Арканов, Знаки Зодиака смогут выбрать верный путь к успеху и привлечь в свою жизнь процветание.

Расклады карт Таро пользуются популярностью неспроста. Умение толковать предостережения выпавших карт поможет обойти стороной любые ловушки и барьеры, а также не упустить перспективные возможности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с очередным прогнозом с 19 по 25 октября, чтобы точно знать о том, что приведет к успеху, а что может стать причиной невезения.

Овен





Карта «Солнце» сулит Овнам прекрасное начало недели, когда им будут подвластны любые дела. По этому Аркану можно как начинать что-то новое, так и набираться сил для дальнейших побед.

«Правосудие» в раскладе — карта, призывающая Овнов к ответственности. Аркан говорит о том, что каждое слово и действие отразится в будущем, и если Овны решат схитрить, то в скором времени им предстоит работа над ошибками.

Карта «Сила» сулит Овнам завершение трудностей. По этому Аркану любые препятствия на пути можно разрушить, если не бояться перемен и смело смотреть в свое будущее.

Телец





По карте «Суд» в начале недели Тельцов ждет освобождение от каких-то сложных дел или негативных людей. По этому Аркану из жизни уходят неприятности и факторы, мешающие личному росту и развитию.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что судьба сделает резкий поворот, однако Тельцам не стоит предпринимать никаких действий. Пыль уляжется, и станет понятно в каком направлении нужно двигаться для привлечения успеха.

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая Тельцов на время остановиться. Изоляция от дел и общества позволит собраться с мыслями и силами, чтобы начать следующую неделю с покорения новых вершин.

Близнецы





Аркан «Звезда» открывает неделю и сулит Близнецам удачу во всех делах. Уверенность и следование за своей мечтой приведут к успехам.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора. По этому Аркану Близнецам предстоит прислушаться к своему сердцу, чтобы не ошибиться с выбором направления и привлечь в жизнь удачу.

Аркан «Суд» несет избавление от сложных дел и задач, а значит, к выходным Близнецы смогут поставить точку в сложных вопросах и снять с себя груз ответственности благодаря активной работе.

Рак





Аркан «Влюбленные» сулит Ракам отличное начало недели, если не медлить с важными решениями и сделать выбор, который поможет приблизиться к личному успеху.

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая Раков заняться решением личных вопросов, разобраться с тем, что тревожит, и набраться сил для дальнейшей работы.

Карта «Башня» выпадает на конец недели, и у Раков будут выходные для того, чтобы избавиться от иллюзий, перестать стоить замки из песка и обратить внимание на решение действительно важных вопросов.

Лев





«Колесница» в раскладе на начало недели призывает Львов не медлить и приниматься за важные дела. По этой карте Львы смогут совершить заключительный рывок и насладиться результатами работы.

По карте «Сила» Львы не должны рассчитывать лишь на физическую активность. Аркан призывает действовать честно и осторожно, чтобы не испортить репутацию и не стать изгоями.

«Дурак» в раскладе — карта, призывающая Львов не относиться слишком серьезно ко всему, что происходит. Оптимистичный настрой поможет преодолеть трудности и найти свой путь к счастью.

Дева





По карте «Колесница» Девы смогут активно развиваться в выбранном направлении и не бояться промахов. Аркан призывает к активным действиям без промедления: они помогут достичь головокружительных успехов.

Аркан «Луна» указывает на недостаток информации, который может вызвать трудности в работе и в общении. Девам стоит быть осмотрительнее, чтобы исключить неточности и не пойти на поводу иллюзий.

«Император» в раскладе сулит авторитет и помощь от влиятельных людей. Девам нельзя упускать шанс продвинуться по карьерной лестнице благодаря поддержке со стороны.

Весы





По карте «Императрица» Весы могут не сомневаться в том, что выбрали верное направление. В скором времени они смогут получить награду за свои усилия.

По карте «Отшельник» Весам предстоит остановиться, чтобы восполнить запас сил, а также найти ответы на серьезные вопросы. Такая работа над собой поможет исключить промахи.

Карта «Суд» призывает Весов не пасовать перед трудностями, которые можно преодолеть благодаря честности и силе воли. Самостоятельные решения помогут оставить за спиной неприятности.

Скорпион





Карта «Умеренность» говорит о спокойном начале недели, а значит, Скорпионы смогут навести порядок в документах, отношениях с начальством и коллегами, наладить отношения в семье.

По карте «Луна» Скорпионам нельзя потакать своим страхам, которые могут сбить с пути и стать причиной неприятностей как в личной жизни, так и в деловой среде.

Аркан «Мир» завершает неделю и указывает на то, что Скорпионы смогут отлично справиться с возникающими проблемами, привлечь в жизнь успех и достичь поставленных целей.

Стрелец





По карте «Сила» достичь успехов можно с помощью неординарного подхода к делам. Аркан указывает на силу духа, с помощью которого Стрельцам будет проще справляться с трудностями.

«Мир» в раскладе — карта, по которой сбываются смелые мечты. По этому Аркану нельзя бояться и тушеваться, чтобы не упустить приятные перспективы.

«Луна» — карта переходных состояний и изменений. Стрельцы могут ощутить, что движутся не в том направлении, и вовремя отказаться от иллюзий, ведущих в тупик.

Козерог





Аркан «Дурак» несет в себе предупреждение о том, что спешка может обернуться против Козерогов. Осмотрительность и внимание к деталям помогут исключить неприятности.

Аркан «Дьявол» предупреждает о том, что соблазны и негативные черты характера могут навредить успеху Козерогов. Это значит, что им придется противостоять своим желаниям и исключить авантюры.

По карте «Император» Козероги добьются расположения со стороны окружения. Это может быть улучшение репутации на работе, успехи в личной жизни. Также Аркан сулит прекрасные перспективы для ведения своего бизнеса.

Водолей





Аркан «Солнце» говорит о том, что начало недели пройдет для Водолеев успешно. По этой карте нельзя терять бдительности, чтобы не упустить заманчивые предложения, ведь среди них есть именно то, что нужно Водолеям.

Карта «Отшельник» сулит успех тем, кто занимается умственной работой. По этой карте приходит понимание приходящего вокруг и открываются новые пути развития.

По карте «Дьявол» Водолеи могут стать заложниками собственных желаний, если те идут вразрез с поставленными целями. Аркан призывает к осторожности, чтобы не оступиться и не зайти в тупик.

Рыбы





Карта «Иерофант» сулит Рыбам успех в обучении. Этот Аркан отвечает за умение сосредоточиться и выполнить все обязательства, что приведет Рыб к долгожданному результату и поможет выйти в лидеры.

По карте «Суд» Рыб в середине недели ждут приятные новости. Аркан говорит о разрешении наболевших вопросов и освобождении от сомнений.

Карта «Верховная жрица» в раскладе отвечает за умение собирать информацию по крупицам, замечать незначительные детали, которые помогают верно оценить ситуацию и определить дальнейшие пути развития.