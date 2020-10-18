Transfermarkt составил сборную самых дорогостоящих футболистов мира

Лидия Мартынова

Авторитетный портал Transfermarkt представил на суд общественности сборную самых дорогих футболистов мира. Примечательно, что в символическую команду не попали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» Лионель Месси.Заметим, что самым дорогостоящим игроком по версии Transfermarkt является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Полностью сборная выглядит следующим образом:Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 млн евро);Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 110 млн), Маттейс Де Лигт («Ювентус», 70 млн), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128 млн), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 миллионов евро), Неймар («ПСЖ», 128 миллионов евро).