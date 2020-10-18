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Transfermarkt составил сборную самых дорогостоящих футболистов мира

Transfermarkt составил сборную самых дорогостоящих футболистов мира
Авторитетный портал Transfermarkt представил на суд общественности сборную самых дорогих футболистов мира. Примечательно, что в символическую команду не попали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Заметим, что самым дорогостоящим игроком по версии Transfermarkt является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 млн евро);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 110 млн), Маттейс Де Лигт («Ювентус», 70 млн), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128 млн), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 миллионов евро), Неймар («ПСЖ», 128 миллионов евро).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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