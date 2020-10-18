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Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа

Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа
Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.

В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море — это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.

Как отметил Эрдоган, после августовской находки судно продолжило работу. По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.


Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023-м.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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