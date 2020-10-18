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Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии

Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии

За несколько дней Ливия увеличила добычу нефти почти в полтора раза — до 500 тыс. баррелей в сутки. К декабрю страна может выйти уже и на 700 тыс. баррелей. Для нефтяных котировок это не очень хорошая новость, так как у Ливии нет никаких обязательств по сделке ОПЕК+. В то же время и Турцию стабильность страны не устраивает, так как под вопросом оказывается ее договоренность с Триполи о разделении экономических зон в Средиземном море, которую не признает ни ЕС, ни Египет.

Ливийская Национальная нефтяная компания заключила джентельменское соглашение с группой «Охрана нефтяных объектов» и возобновила добычу на крупнейшем в стране месторождении Шарара. В течение нескольких дней производство сырья на промысле вывели на 110 тыс. баррелей в сутки, а во всей стране — до 500 тыс. баррелей, сообщает Bloomberg. Тем временем Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в декабре Ливия выйдет на добычу в 700 тыс. баррелей. А JPMorgan Chase & Co. — к марту добыча может вырасти до 1 млн баррелей в сутки.

Для еще не отошедшего от кризиса нефтяного рынка 1 млн баррелей в сутки — это серьезные объемы. Среднее потребление составляет сейчас 90 млн баррелей в сутки. При этом Ливия не ограничена никакими обязательствами, так как не является участником сделки ОПЕК+.

«Предполагалось, что страна не сможет выйти в ближайшее время из гражданской войны, а значит ей и квоты устанавливать не нужно. Но если Ливия начинает восстанавливать добычу, то это приведет к новой волне падения цен на нефть, — говорил ИА Newstes ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. — Ведь переизбыток предложения на мировом рынке вырастет. И в данном случае вопрос объема поставок нефти из Ливии будет второстепенным. Участники сделки ОПЕК+ могут указать, что-либо нужны квоты на Ливию, либо они также перестанут выполнять взятые на себя обязательства».

Возобновление добычи нефти в Ливии стало возможно после того, как Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи заключило с Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара перемирие.

Правда, сколько оно может продержаться, неизвестно.

«Турция отчаянно желает спровоцировать Хафтара на новое противостояние, так как для Анкары ставки высоки: ее договоренности с Триполи, в том числе установление экономических зон в Средиземном море, оказались под вопросом. А это единственная возможность Турции остаться в нефтегазовой игре в Средиземном море», — считают в OilPrice.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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