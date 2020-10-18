«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
Помните ли вы известный на просторах всей фанбазы BTS комментарий от девушки, которая заявила, что у Тэхёна (Taehyung) воняют ноги, потому что он постоянно носит одни и те же сандалии с утра до ночи?
АРМИ сначала были просто шокированы этой информацией, но потом, обсудив серьезный вопрос, высказали свою точку зрения и назвали девушку лгуньей, приведя целый ряд аргументов в защиту любимого айдола.
Во-первых, все знают, насколько ТэТэ любит ухаживать за внешностью и телом. Известный на весь мир мембер просто не может себе позволить опозориться на таких мелочах.
«Она что там наркотики принимала? Да и к тому же, как ей удалось почувствовать это? Ползала по полу за ногами Ви?»— недоверчиво отнеслись к комментарию фанатки.
Во-вторых, благодаря разумным рассуждениям фанбазы, публика пришла к выводу, что в шлепках нога потеет гораздо меньше, чем в закрытой обуви с носками, следовательно, Тэхён не мог испугать никого неприятным запахом.
«У него наоборот нога дышит, это же логично, как можно верить в эту глупость?»— разозлилась одна из армии.
Вот так! Очередное дело детективов АРМИ закрыто! А вы верите в слухи о «неряхе» Ви?