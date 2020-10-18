Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету

«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету

Помните ли вы известный на просторах всей фанбазы BTS комментарий от девушки, которая заявила, что у Тэхёна (Taehyung) воняют ноги, потому что он постоянно носит одни и те же сандалии с утра до ночи?


[media=https://twitter.com/louvnte/status/1317449941757751296?ref_src=twsrc%5Etfw]

АРМИ сначала были просто шокированы этой информацией, но потом, обсудив серьезный вопрос, высказали свою точку зрения и назвали девушку лгуньей, приведя целый ряд аргументов в защиту любимого айдола.

Во-первых, все знают, насколько ТэТэ любит ухаживать за внешностью и телом. Известный на весь мир мембер просто не может себе позволить опозориться на таких мелочах.

[media=https://twitter.com/tehyungiee/status/1317451193782726659?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Она что там наркотики принимала? Да и к тому же, как ей удалось почувствовать это? Ползала по полу за ногами Ви?»

— недоверчиво отнеслись к комментарию фанатки.

Во-вторых, благодаря разумным рассуждениям фанбазы, публика пришла к выводу, что в шлепках нога потеет гораздо меньше, чем в закрытой обуви с носками, следовательно, Тэхён не мог испугать никого неприятным запахом.

[media=https://twitter.com/archivefortae/status/1317450099568463872?ref_src=twsrc%5Etfw]

«У него наоборот нога дышит, это же логично, как можно верить в эту глупость?»

— разозлилась одна из армии.

Вот так! Очередное дело детективов АРМИ закрыто! А вы верите в слухи о «неряхе» Ви?

[media=https://twitter.com/btseoulove/status/1317491685220372487?ref_src=twsrc%5Etfw]
Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие
Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие
На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием
На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием
Как час рождения влияет на характер и судьбу человека
Как час рождения влияет на характер и судьбу человека
Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"
Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"
Чен из EXO подтвердил, что уходит в армию
Чен из EXO подтвердил, что уходит в армию
BTS номинированы на премию «Грэмми» 2021 года
BTS номинированы на премию «Грэмми» 2021 года
Как пахнут члены группы BTS?
Как пахнут члены группы BTS?
В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески
В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной
Возбуждено дело против российского немца, сравнившего Меркель с Гитлером
Возбуждено дело против российского немца, сравнившего Меркель

Топ на сегодня

Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит через Иран
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила с собой
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила

Еще по теме

В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
Как пахнут члены группы BTS?
Милое фото Тэхёна в худи с его девушкой
Откровения Тэхёна: «Я никогда не целовался»