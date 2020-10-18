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Украинские дипломаты определили самое "уродливое существо" Черного моря: при чем здесь Путин

Украинские дипломаты определили самое "уродливое существо" Черного моря: при чем здесь Путин

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Официальный аккаунт Украины в Twitter потроллил президента России Владимира Путина, которого недавно украинцы креативно поздравили с днем рождения.

На публикацию РФ «о завораживающем подводном мире российского Крыма», от украинских дипломатов последовал ответ: «Крымские воды видели более уродливых существ».

Фраза появилась под фото с Путиным в батискафе.

Напомним, недавно в России официально ввели наказание за признание аннексированного ее Крыма украинской территорией. Наказание предусматривает два вида ответственности. Административная ответственность за публичное признание Крыма частью Украины предусматривает штрафы от 30 до 500 тысяч рублей. Уголовная ответственность устанавливает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», МИД Украины готовит стратегию деоккупации Крыма.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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