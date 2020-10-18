Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах

Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Минсельхоз прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости выясняло, снизятся ли из-за этого розничные цены на продукты.

Засеять с размахом

По данным Минсельхоза, уже собрали 126,6 миллиона тонн зерна с 92 процентов площадей. "Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году", — сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым
Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах
Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах
«Ни в одну войну я не переживала такого ужаса»: Карабах между перемириями
«Ни в одну войну я не переживала такого ужаса»: Карабах между
Как влюбить в себя Близнецов и удержать их рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Близнецов и удержать их рядом: инструкция
В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомным
В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомным
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
"Коммерсант": обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха могла спланировать Турция
"Коммерсант": обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха могла
В Госдуме прокомментировали отказ Турции признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Турции признать Крым российским
По мотивам "Жареных зеленых помидоров" снимут сериал
По мотивам "Жареных зеленых помидоров" снимут сериал
«Освобождение BTS от службы будет несправедливым»: Корейские мужчины высказались!
«Освобождение BTS от службы будет несправедливым»: Корейские мужчины
В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в

Топ на сегодня

В Москве отреагировали на слова Эрдогана об «аннексии» Крыма
В Москве отреагировали на слова Эрдогана об «аннексии» Крыма
Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет после сложения с себя королевских полномочий
Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет
Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа
Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа
"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит через Иран
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит

Еще по теме

Россия собрала рекордный урожай пшеницы
В России к 30 сентября собрали 111,1 миллиона тонн зерна
Россия к шестому сентября собрала 97 миллионов тонн зерна
Россия к 26 августа собрала 86,2 млн тонн зерна, урожайность снижается