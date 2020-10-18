Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах

Влада Некрасова

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Минсельхоз прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости выясняло, снизятся ли из-за этого розничные цены на продукты.

Засеять с размахом

По данным Минсельхоза, уже собрали 126,6 миллиона тонн зерна с 92 процентов площадей. "Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году", — сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.