В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомным

Анастасия Иванова

Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минфина Антону Силуанову предложение дать налоговые льготы организациям общепита, которые предоставляют нереализованные, но непросроченные продукты питания бездомным (документ есть у РИА Новости).

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.

"Прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть инициативу в части организации механизма передачи невостребованных продуктов питания организациями общественного питания в адрес общественных организаций, предоставляющих помощь лицам, оставшимся без жилья, с учетом предоставления организациям общественного питания налоговых льгот", - говорится в письме.

Депутат пояснил, что сейчас в России остро стоит вопрос оказания помощи лицам, оставшимся без жилья — социологические и благотворительные организации оценивают численность бездомных в России в 1,5-3 миллиона человек. При этом вопросами решения проблем бездомности занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований физических и юридических лиц. Основная часть денежных средств идет на приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и предоставление временного жилья, пояснил парламентарий.