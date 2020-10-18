В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомным
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.
"Прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть инициативу в части организации механизма передачи невостребованных продуктов питания организациями общественного питания в адрес общественных организаций, предоставляющих помощь лицам, оставшимся без жилья, с учетом предоставления организациям общественного питания налоговых льгот", - говорится в письме.
Депутат пояснил, что сейчас в России остро стоит вопрос оказания помощи лицам, оставшимся без жилья — социологические и благотворительные организации оценивают численность бездомных в России в 1,5-3 миллиона человек. При этом вопросами решения проблем бездомности занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований физических и юридических лиц. Основная часть денежных средств идет на приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и предоставление временного жилья, пояснил парламентарий.