В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда

Влада Некрасова

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ, согласно которой снимается ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС, текст поправки опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами поправки стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Согласно редакции законопроекта, принятой в первом чтении, председатель КС и его заместитель назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента на шесть лет из числа судей КС. Парламентарии предложили снять ограничение по выбору кандидатов из числа судей.

Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации сроком на шесть лет", - говорится в тексте поправки.