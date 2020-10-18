В Госдуме прокомментировали отказ Турции признать Крым российским

Алексей Вольцев

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко считает, что единственно верным решением Турции в отношении Крыма было бы признание права крымчан на самоопределение.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар.

"Если уж Турция действительно хочет поддержать крымских татар не словом, а делом, то единственно верное решение - это как раз признать право крымчан на самоопределение и дать это право тому большинству представителей этого народа, которые остались в Крыму и получили российские паспорта", - сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, Турция глубоко в душе не признает Крым российским еще с 1783 года и, якобы высказывая свою поддержку крымским татарам, на самом деле, возможно, преследует совершенно другие цели.