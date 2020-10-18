В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Анастасия Иванова

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.

На Апеннинах продолжается быстрый рост количества граждан, заразившихся коронавирусом. В воскресенье число выявленных случаев инфицирования составило 11 705, это максимальный суточный прирост в стране за все время эпидемии.

Предыдущий рекорд в 10 925 случаев был зафиксирован сутками ранее, в пятницу этот показатель впервые превысил 10 тысяч.

Согласно обнародованным в воскресенье данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 414 241 подтвержденный случай COVID-19, в настоящее время число зараженных граждан составляет 126 237.