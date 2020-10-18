В Италии за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии заражение COVID-19 за сутки выявлено у 11 705 человек. Это на 880 случаев больше, чем днём ранее. Об этом говорится в воскресном бюллетене министерства здравоохранения страны.

Инфицированные обнаружены во всех областях страны, но антирекорд принадлежит Ломбардии, в которой зарегистрировано 2 975 случаев заражения. В Кампании тестирование на наличие COVID-19 дало 1 376 положительных результатов, в Лацио — 1 198, в Пьемонте — 1123, в Тоскане — 906, в Венето — 800.

На сегодняшний день наличие коронавируса нового типа в Италии точно установлено у 126 237 человек. Количество госпитализированных с симптомами заболевания за сутки увеличилось на 514 — до 7 131. Число пациентов отделений интенсивной терапии также выросло на 45 — до 750. Ещё 118 356 бессимптомных носителей COVID-19 находятся на карантине или в домашней самоизоляции (плюс 10 743 за стуки).

Признаны выздоровевшими 2 334 человек. Таким образом количество вылечившихся от коронавируса теперь равно 251 461. За прошедшие сутки зарегистрировано 69 летальных случаев, спровоцированных COVID-19. В Италии от него уже умерли 36 543 человека.

Общее же количество заражённых коронавирусом за время пандемии в стране составляет 414 241, включая умерших и выздоровевших.