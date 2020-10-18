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В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески

В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески
Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов, говорится в сообщении центра.

Специалисты извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в Циндао.


"Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению", - говорится в заявлении на сайте центра.

В ведомстве пояснили, что таким образом впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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