В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески

Влада Некрасова

Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов, говорится в сообщении центра.

Специалисты извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в Циндао.





"Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению", - говорится в заявлении на сайте центра.

В ведомстве пояснили, что таким образом впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.