В Москве двое детей пострадали из-за падения коляски с эскалатора — видео

Вадим Карасев

В московском торговом центре "Мегаполис" двое детей – брат и сестра – пострадали в результате падения коляски с эскалатора. Родители при этом не присутствовали.

Судя по опубликованному видео, девочка пыталась спуститься вместе с коляской, где находился ее маленький брат. Не рассчитав свои силы, она полетела вниз вместе с перевернувшейся коляской. Посетители центра моментально пришли им на помощь.

Оба ребенка получили травмы головы. На видео можно заметить еще одну девочку, она не пострадала. Теперь правоохранительные органы выясняют, почему дети спускались в отсутствие родителей.