В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте

Анастасия Иванова

На следующей неделе в московском транспорте увеличится контроль за ношением масок и перчаток. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД», — говорится в сообщении.

В депртрансе также призвали москвичей подготовиться к поездке заранее - надеть маску и перчатки. Отмечается, что это поможет сберечь здоровье и не подвергать опасности других пассажиров. Если в поездке нет острой необходимости, то граждан призывают оставаться дома.

Ранее доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Парламентской газете», что маску необходимо носить как здоровым людям, чтобы не заболеть, так и тем, кто себя плохо чувствует, чтобы не заразить окружающих.