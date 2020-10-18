В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал Азербайджан и Армению за игнорирование призывов немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Он надеется, что стороны вернутся к соблюдению перемирия.Об этом говорится в заявлении генсека ООН, которое распространила его пресс-служба.Гутерреш осудил недавние атаки на населенные пункты в зоне боевых действий и прифронтовой зоне, в частности, обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа."Обе стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом постоянно заботиться о сохранении и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры во время проведения военных операций и защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении.Гутерреш также надеется, что Баку и Ереван немедленно вернутся за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.