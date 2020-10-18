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В России изменились правила выдачи пенсий

В России изменились правила выдачи пенсий

С 18 октября в России вступил в силу приказ Минтруда, который отменил старые правила выдачи пенсий и ввел новые. Главным образом это касается правил перехода из банка в банк.

В приказе говорится, что теперь пенсионеры, пожелавшие сменить банковское учреждение, теперь смогут оставить прежнюю дату начисления выплаты. До этого она менялась.

"Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом – уже 23-го числа", – цитирует "Парламентская газета" зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам Бибиковой, дата поступления средств теперь будет согласовываться с каждым пенсионером индивидуально. Банк больше не сможет влиять на этот параметр по собственному усмотрению.

Как писал Ruposters, ранее защитник НХЛ возмутился размером пенсии своей бабушки в России.

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По материалам: uposters.ru

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