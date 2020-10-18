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В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает последнее место среди государств Европы. Такие данные содержатся в исследовании "Глобальное бремя болезней", опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Первую строчку заняла Исландия. Ее результат 71,9 года.

Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни человека — это то, сколько он проживает без учета любых болезней. В самых развитых странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралазии за прошлый год она составила 67,4 года.


Для выявления указанного параметра использовался специальный показатель, рост и уменьшение которого связан, к примеру, с ростом или уменьшением хронических заболеваний в стране.


Российские ученые, которые участвовали в исследовании, такой результат страны связывают с высокими рисками неинфекционных болезней, которые вызывают курение, употребление спиртного, низкая физическая активность и неправильное питание.

# Россия
По материалам: ria.ru

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