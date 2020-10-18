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В России въездной туризм может возобновиться в 2021 году, считают в АТОР

В России въездной туризм может возобновиться в 2021 году, считают в АТОР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что возобновление въездного туризма в России ожидается в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

«Прогнозы — дело неблагодарное. Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас фактически находится на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, можно посчитать буквально поштучно», — сказал он в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он также считает, что восстановление туристической отрасли начнется с весенне-летнего сезона 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полёты, осуществляемые по отдельным решениям кабмина. 

Позднее Россия возобновила авиаперевозки в ряд стран, среди которых Сербия, Куба и Япония.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, туризму, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов заявил, что пандемия показала важность развития внутреннего туризма в России.

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По материалам: pnp.ru

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