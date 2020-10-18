В США казнят сумасшедшую, убившую беременную и вырезавшую ребенка из чрева
В Соединенных Штатах Америки уже более 70 лет не было смертной казни, но особый случай заставил правительство прибегнуть к самым жестоким методам наказания. Виновную казнят путем ввода смертельной инъекции в декабре.
Одной из преступниц, ради которых был изменен закон США, стала Лиза Монтгомери (Lisa Montgomery). Она жестоко убила 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт (Bobbie Jo Stinnett), находящуюся на 8 месяце беременности, задушив молодую девушку веревкой, а затем украла ее ребенка, находящегося в утробе, разрезав живот кухонным ножом после наступления смерти Бобби. Позднее женщина пыталась выдать малышку за свою, так как страдала от галлюцинаций и была убеждена в том, что сама беременна из-за псевдоциеза.
Зверское убийство произошло в доме погибшей. Лиза спланировала преступление заранее, приехав к жертве и представившись покупательницей щенка. Адвокат подсудимой попытался надавить на жалость и смягчить наказание, доказав, что Монтгомери была психически больной, но судья не сжалился над преступницей.
Теперь Монтгомери ожидает «смертельный укол» в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, назначенный на 8 декабря 2020 года.