Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США казнят сумасшедшую, убившую беременную и вырезавшую ребенка из чрева

В США казнят сумасшедшую, убившую беременную и вырезавшую ребенка из чрева

В Соединенных Штатах Америки уже более 70 лет не было смертной казни, но особый случай заставил правительство прибегнуть к самым жестоким методам наказания. Виновную казнят путем ввода смертельной инъекции в декабре.


[media=https://twitter.com/KarineOmry/status/1317473142751846400?ref_src=twsrc%5Etfw]

Одной из преступниц, ради которых был изменен закон США, стала Лиза Монтгомери (Lisa Montgomery). Она жестоко убила 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт (Bobbie Jo Stinnett), находящуюся на 8 месяце беременности, задушив молодую девушку веревкой, а затем украла ее ребенка, находящегося в утробе, разрезав живот кухонным ножом после наступления смерти Бобби. Позднее женщина пыталась выдать малышку за свою, так как страдала от галлюцинаций и была убеждена в том, что сама беременна из-за псевдоциеза.

[media=https://twitter.com/Jayhawk96/status/1317277873112272896?ref_src=twsrc%5Etfw]

Зверское убийство произошло в доме погибшей. Лиза спланировала преступление заранее, приехав к жертве и представившись покупательницей щенка. Адвокат подсудимой попытался надавить на жалость и смягчить наказание, доказав, что Монтгомери была психически больной, но судья не сжалился над преступницей.

Теперь Монтгомери ожидает «смертельный укол» в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, назначенный на 8 декабря 2020 года.

[media=https://twitter.com/stltoday/status/1317435322620432385?ref_src=twsrc%5Etfw]
Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

«Освобождение BTS от службы будет несправедливым»: Корейские мужчины высказались!
«Освобождение BTS от службы будет несправедливым»: Корейские мужчины
В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Вупи Голдберг рассказала, почему ее не хотели брать в ленту "Привидение"
Вупи Голдберг рассказала, почему ее не хотели брать в ленту
В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда
В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда
9 продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы избавиться от акне
9 продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы избавиться от
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Китайская таможня запретила продажу мерча BTS из-за рекламы воды «BE Water»
Китайская таможня запретила продажу мерча BTS из-за рекламы воды «BE
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
Названы самые подешевевшие футболисты РПЛ
Названы самые подешевевшие футболисты РПЛ
Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа
Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа
Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная погода
Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная

Топ на сегодня

В Москве отреагировали на слова Эрдогана об «аннексии» Крыма
В Москве отреагировали на слова Эрдогана об «аннексии» Крыма
В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили
Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет после сложения с себя королевских полномочий
Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет
"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа
Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа

Еще по теме

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтийским морем
В Сиднее мужчина с ножом напал на прохожих
Правительство с 2020 года финансово поможет регионам — Путин
Глава Австрии встретится с Трампом 20 февраля