«Ведут себя развязано» — Анатолий Цой снова раскритиковал BTS

Влада Некрасова

15 октября на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» вышло эксклюзивное интервью с российским певцом и поп-музыкантом Анатолием Цой. Парень откровенно рассказал про ДТП, распад группы MBAND, уход от Константина Меладзе, продажу имущества для сольного творчества, а также об отношениях с Анной Седаковой.

Кроме этого, бывший участник группы MBAND высказал свое мнение на счет к-поп индустрии. Анатолий отметил, что не хотел бы развиваться в этом жанр, так как это молодежное движение, где поют подростки.

«Сейчас время протестов. Молодежь хочет высказывать свое мнение. К-поп — некая свобода. Музыканты в этом жанре очень дерзкие и не боятся экспериментировать»,

— отметил Цой.

Артист также отметил, что в к-поп айдолы ведут себя очень развязно, поэтому их смотрит молодежь. По словам Анатолия, смена ритма во время трека — не его история.

«У меня мозг работает по-другому. Если я пишу мелодичный трек о любви, то он будет плавным все три минуты, у меня не будет резких переходов»,

— уверяет музыкант.

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