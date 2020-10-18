Венера и Нептун изменят жизнь пяти Знакам Зодиака 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

Аспекты планет, которые являются покровителями Знаков Зодиака, могут привнести в жизнь серьезные перемены и изменить все, что казалось незыблемым. В октябре 2020 года противостояние Венеры и Нептуна будет значимым событием, которое нельзя оставлять без внимания.

18 октября Венера будет в оппозиции с Нептуном, и обе эти планеты будут вносить в жизнь сумятицу. Влияние Венеры отвечает за обретение гармонии в любви, достижение финансового благополучия и умение находить выход из сложных ситуаций. Нептун отвечает за иллюзии и удовольствие, помогает раскрыть потенциал и видеть то, что не дано остальным.

Влияние этих планет, которые будут находиться в противостоянии с 18 октября, затронет жизнь Стрельцов, Водолеев, Рыб, Тельцов и Весов. Энергетика планет усилит мечтательность и воображение, поможет творить, но внесет сумятицу в чувства, а также будет направлять представителей созвездий к недостижимому.

Для того чтобы период с 18 по 22 октября прошел успешно, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов. Для каждого Знака Зодиака, чьи планеты-покровители вступают в аспект, астрологи дают свои прогнозы, следование которым позволит уберечься от неприятностей и достичь счастья.

Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам быть осторожными, чтобы не потерять головы в нужный момент и не погнаться за иллюзиями. Аспект планет может стать причиной ошибок в делах и личной жизни, поэтому так важно взвешивать каждый шаг и произнесенное слово.

Водолей

Водолеи должны быть готовы к тому, что все тайное станет явным, и нужно распорядиться информацией так, чтобы она принесла пользу, а не разочарования и убытки. На поверхность могут выйти и личные секреты, а значит, Водолеям важно не скомпрометировать себя, защищаясь от недоброжелателей.

Рыбы

Рыбам романтический аспект Венеры и Нептуна подарит новые знакомства и даже любовь, однако терять голову и бросаться в омут эмоций нельзя. Первое впечатление может быть обманчивым, и Рыбам придется испытать разочарование, которое неминуемо придет к тем, кто не доверяет предчувствиям и игнорирует голос разума.

Телец

Тельцам нужно опасаться сомнительных сделок, финансовых афер и интриг, чтобы не стать заложниками обманщиков и мошеннических операций. Необдуманные решения могут вовлечь Тельцов в неприятности, которые день за днем будут набирать обороты, лишая воли и накоплений.

Весы

Весы должны быть готовы к тому, что на свет выйдут прошлые заблуждения относительно отношений, а также финансовые просчеты. Им астрологи рекомендуют обратить внимание на каждую деталь, учесть опыт и постараться не повторять ошибок прошлого.