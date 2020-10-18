Ветераны k-pop музыки рассказали, почему вы обязаны посмотреть клип BTS «No More Dream»

Анастасия Иванова

Потому что это — часть истории!

Ветераны k-pop направления и режиссеры Ким Джун Хон (Kim Jun Hong) и Хон Вон Ги (Hong Won Gi) из ZANYBROS недавно пришли в студию канала AYO на YouTube, чтобы похвалить одну их старых работ BTS. Как выяснилось, многие АРМИ сожалеют, что клип Bangtan Boys на трек «No More Dream» является не очень качественным и низкобюджетным.

«Если сравнить их работы сейчас, когда сидишь и это ПРОСТО ВАУ!! То no more dream уже не кажется таким прям суперским. Мало красок и по-моему, все выглядит очень дешево. Наверное это потому, что у BigHit тогда не было денег для хороших съемок»,

— высказал мнение поклонник с ником Johny2037.

Гуру k-pop решили защитить проект BTS и заявили, что музыкальное видео тогда обошлось BigHit недешево. Да, когда BTS дебютировали в 2013 году с песней «No More Dream», у них не было такого большого финансирования, как сейчас, но Ким Джун Хон уверял, что Бан ШиХёк (Bang Shi Hyuk) очень ответственно относился к работе, переснимал кадры большое количество раз, доводил каждую деталь до идеала и никогда не экономил на декорациях.

«Разница бюджета тогда и сейчас огромна, но тогда это были не маленькие деньги»,

— подтвердил Хон Вон Ги.Подпишись на нас в Яндекс Новости