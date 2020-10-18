Возбуждено дело против российского немца, сравнившего Меркель с Гитлером
В Германии против российского немца Николая Эрнея возбуждено новое уголовное дело. Наш соотечественник попал в поле зрения германских спецслужб за сравнение правительства Ангелы Меркель с правительством фашистской Германии.
Российский немец Николай Эрней, который уже больше года борется за права русских детей в ФРГ, стал фигурантом уголовного дела с серьёзными последствиями. По словам главы Европейского информационного центра по правам человека (Австрия) Гарри Мурея, Эрней разместил в соцсетях информацию, которая подлежит в Германии жёсткому уголовному преследованию.
Гарри Мурей напомнил, что против Эрнея уже возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса ФРГ — оскорбление. Заявление подала директор школы, где учился его сын Максим Эрней, но вынужден был уйти из-за угрозы убийством со стороны одноклассника, уроженца Афганистана. По этому делу германская Фемида назначила соотечественнику принудительную психиатрическую экспертизу.
Возбуждение нового уголовного дела совпало с интервью Эрнея еженедельнику «Латвийские вести», где российский немец сообщил, что «Еврокомиссия ничего не может сделать против насилия в школах Европы». По его словам, вначале из Конституционного суда ФРГ пришёл ответ о том, что «там не видят криминала в фактах избиения детей в немецких школах».
Сам соотечественник в разговоре с корреспондентом ИА Newstes сообщил, что «немцы в итоге меня убьют».