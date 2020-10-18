Возбуждено дело против российского немца, сравнившего Меркель с Гитлером

Лидия Мартынова

В Германии против российского немца Николая Эрнея возбуждено новое уголовное дело. Наш соотечественник попал в поле зрения германских спецслужб за сравнение правительства Ангелы Меркель с правительством фашистской Германии.

Российский немец Николай Эрней, который уже больше года борется за права русских детей в ФРГ, стал фигурантом уголовного дела с серьёзными последствиями. По словам главы Европейского информационного центра по правам человека (Австрия) Гарри Мурея, Эрней разместил в соцсетях информацию, которая подлежит в Германии жёсткому уголовному преследованию.

«Дело возбуждено за то, что Николай Эрней сравнил правительство Меркель с правительством фашистской Германии. Он провёл параллели с судебной, исполнительной ветвями власти сейчас и тогда, высказав мнение, что „никакой разницы в принципе нет“, — сообщил ИА Newstes правозащитник. — Расследование этого дела взяла на себе Федеральная служба защиты конституции Германии, а это значит, что последствия будут серьезными».

Гарри Мурей напомнил, что против Эрнея уже возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса ФРГ — оскорбление. Заявление подала директор школы, где учился его сын Максим Эрней, но вынужден был уйти из-за угрозы убийством со стороны одноклассника, уроженца Афганистана. По этому делу германская Фемида назначила соотечественнику принудительную психиатрическую экспертизу.

Возбуждение нового уголовного дела совпало с интервью Эрнея еженедельнику «Латвийские вести», где российский немец сообщил, что «Еврокомиссия ничего не может сделать против насилия в школах Европы». По его словам, вначале из Конституционного суда ФРГ пришёл ответ о том, что «там не видят криминала в фактах избиения детей в немецких школах».

«Тогда я обратился в Еврокомиссию с жалобой на Германию — об избиении детей в немецких школах. Еврокомиссия ответила весьма странно: якобы во всей Европе нет закона, запрещающего бить детей в школах, и Еврокомиссия ничего не может сделать против насилия в школах Европы. Также Еврокомиссия ответила, что в Германии не действует Конвенция о правах ребенка и правах человека в части защиты от избиений, физического и психического насилия…», — цитировали «Латвийские вести» Эрнея.

Сам соотечественник в разговоре с корреспондентом ИА Newstes сообщил, что «немцы в итоге меня убьют».