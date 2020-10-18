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Врач назвал особенности защиты от COVID-19 зимой

Врач назвал особенности защиты от COVID-19 зимой

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил, что масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, так как поведение коронавируса в холодное время года плохо изучено — следует принять максимальные меры защиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, маски предотвращают распространение паров и мелких брызг, которые могут идти от человека при разговоре, кашле и чихании. Врач считает, что маски необходимо носить в прежнем режиме, невзирая на холода.

«Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен», — сказал он радио Sputnik.

При этом он отметил, что поведение коронавирусной инфекции зимой плохо изучено, поэтому наиболее точные рекомендации по противодействию COVID-19 в холодное время года появятся позже.

Однако раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в холодный период времени, специалисты не исключают, что также себя ведет и коронавирус. «К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Парламентской газете», что маску необходимо носить как здоровым людям, чтобы не заболеть, так и тем, кто себя плохо чувствует, чтобы не заразить окружающих.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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