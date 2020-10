12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения

Вадим Карасев

Тейлор Свифт, Деми Ловато, Мэри-Кейт Олсен, Келли Кларксон, Лили Аллен — все эти смелые женщины открыто рассказывали о том, как расстройство пищевого поведения и проблемы с восприятием собственного тела мешали им жить. В нашем материале собрали истории 12 западных звезд, которым удалось победить болезнь и избавиться от комплексов.

Лили-Роуз Депп

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради несколько лет назад призналась, что столкнулась с анорексией. В интервью модель рассказала, что ее беспокоили комментарии о худобе и она переживала, что о ней подумают окружающие. Тогда родители пытались оградить ее от внимания прессы и не водили на премьеры или другие светские мероприятия.





Комментарии расстраивали меня, потому что я очень старалась справиться с этой проблемой, которая возникла несколько лет назад. Все, кто сталкивался с этой болезнью, знают, как трудно прийти в норму,

— сказала Лили-Роуз.





Лицо Chanel подчеркнула, что, прежде всего, она хочет, чтобы подростки, которые, как и она, находятся в группе риска, обратили внимание на ее признание.

По словам девушки, она взрослеет, работает над собой и очень гордится достигнутым в борьбе с анорексией прогрессом. Сегодня она пришла в гармонию со своим телом, она правильно питается, и у нее нет проблем со здоровьем.

Тейлор Свифт

Певица рассказала, как на протяжении многих лет боролась с расстройством пищевого поведения, в документальном фильме Netflix 2020 года "Мисс Американа". По мнению самой Тейлор, заболевание было спровоцировано в том числе и некоторыми комментариями по поводу ее внешнего вида.





Есть всегда некий стандарт красоты, до которого ты недотягиваешь. Если ты худая, то у тебя попы нет, а если попа есть, то живот не плоский. Это просто невозможно. Мне неприятно было видеть себя на фотографиях каждый день. Я рассматривала свои снимки, и мне казалось, что мой живот слишком большой, потом кто-то говорил, что я выгляжу беременной. Это заставляло меня голодать, я просто переставала есть, — вспоминает исполнительница.





В некоторые дни Свифт могла вообще ничего не есть, в другие скрупулезно записывала все, что съедала, а потом изнуряла себя многочасовыми тренировками. Тейлор в интервью Variety рассказала, что проблемы с пищевым поведением у нее в период с 2014 по 2015 год, и сейчас она полностью здорова. Певица надеется, что ее история поможет кому-то переосмыслить свою жизнь и задуматься о псевдостереотипах.





Мэри-Кейт Олсен

Звезда обратилась за лечением от нервной анорексии в клинику Cirque Lodge в штате Юта в 2004 году. Там, по словам актрисы, она чувствовала себя в безопасности и встретила многих замечательных людей, с которыми подружилась. Ей предлагали найти лекарства, помогающие бороться с анорексией, но она решила, что это не для нее, и выбрала специализированное учреждение, где о ней смогли бы позаботиться.





В период взросления многие сталкиваются с проблемами пищевого поведения. Все мы ошибаемся. Главное — вовремя понять, что находишься у черты, и не бояться рассказать о своей беде другим людям, — сказала звезда в интервью газете New York Times.





По словам врачей, актриса начала лечение, когда была в критическом состоянии, еще немного — и все могло бы закончиться летальным исходом.

Деми ЛоватоЯ стала переедать, когда мне было восемь лет. Так что, я думаю, последние 10 лет у меня были действительно нездоровые отношения с едой, — говорила Ловато.





Девушке поставили диагноз "нервная булимия". В интервью Эшли Грэм певица призналась, что в ее окружении всегда были люди, которые диктовали ей, как она должна выглядеть. В итоге Ловато истязала себя экстремальными диетами и регулярными тренировками, которые калечили ее здоровье. По ее словам, именно расстройство пищевого поведения привело к тому, что в 2018 году она оказалась на грани жизни и смерти из-за передозировки.





Теперь Деми ведет здоровый образ жизни и хочет помочь людям, которые столкнулись с похожими трудностями.





Келли Кларксон

Кларксон заболела булимией после того, как "менее талантливой, но более стройной певице" досталась ее роль в школьном мюзикле. Это произошло еще в старшей школе. О болезни звезда впервые рассказала в 2007 году.





Я думала, что если вернусь и стану симпатичнее и стройнее, то получу роль. Это было неразумно, и я заработала булимию, — говорила она.





Когда я была тощей, мне хотелось убить себя. Я была несчастна, ощущала себя вывернутой наизнанку все те четыре года в своей жизни. Но никого не волновало мое эмоциональное состояние, всех заботил только внешний вид, — вспоминала она.

С комплексами звезда распрощалась только после рождения дочери. Певица решила принять свою внешность, и сейчас признается, что гордится своим телом и не намерена рисковать своим здоровьем ради мнимых стандартов красоты.

Порша де Росси

В своих мемуарах 2010 года "Невыносимая легкость: история потерь и приобретений" актриса рассказала, что однажды она села на жесткую диету и потребляла 300 калорий в день. В результате звезда весила всего 37 килограммов!





Я не принимала решения стать анорексичкой. Анорексия подкралась ко мне, замаскированная под здоровое питание и профессиональный подход, — писала она.





Справиться с болезнью было непросто: у нее было серьезное нарушение пищеварения, и анорексия постепенно трансформировалась в булимию. Справиться с трудностями девушке помогла любовь: именно тогда, в 2004-м, Порша встретила свою нынешнюю супругу, телеведущую Эллен Дедженерес.





Порша де Росси и Эллен Дедженерес

Лили Аллен

Я вызывала рвоту после каждого приема пищи. Я этим не горжусь. Многие люди подходили ко мне и говорили, как я великолепно выгляжу, что я буду на обложках всех журналов... Но я не была счастлива. Я хотела стать самой худой девушкой во всем мире. Это было очень тяжело. Ведь, черт возьми, я в самом деле люблю еду! — сказала британская певица в документальном фильме "Из князей в грязи" (Riches to Rags) 2010 года.





Лили убеждена, что у нее получилось выйти из этого порочного круга. Она занимается пилатесом три раза в неделю и старается правильно питаться.





Моя фигура меня все еще волнует, но без фанатизма. Я звезда поп-сцены, а не топ-модель. И ничто и никто не заставит меня чувствовать себя ничтожеством из-за того, что я не являюсь худой красоткой, — уверена знаменитость.





Джери Холлиуэлл

Певица открыто рассказывала о своей борьбе с булимией в 2003 году. Дело не в еде или фигуре. Это просто способ справиться с жизнью. Мне помогли разговоры об этом с другими людьми, у которых была та же зависимость, — говорила Джери.





После ухода из Spice Girls у звезды возникли проблемы с питанием. Она беспокоилась, что наберет вес, чувствовала себя толстой и в итоге сама довела себя до болезни. По рекомендации своего друга Робби Уильямса она отправилась в клинику в Аризоне, там ей и оказали помощь.





Чарли Д'Амелио

В сентябре 2020 года звезда TikTok сообщила, что у нее расстройство пищевого поведения. Я всегда пыталась использовать свой голос, когда дело касалось проблем, связанных с внешностью, но я никогда не говорила о своей собственной борьбе с расстройствами пищевого поведения, — написала она в инстаграме.





16-летняя девушка рассказала, что ей было сложно признаться в этом даже самым близким друзьям и членам семьи, не говоря уже о поклонниках в соцсетях.





Я боялась рассказать о своем диагнозе, но в конечном итоге я надеюсь, что, поделившись этим с миром, я смогу помочь кому-то другому, — подытожила она.

Айрленд Болдуин

В августе этого года модель отпраздновала шесть лет с тех пор, как ей удалось избавиться от расстройства пищевого поведения. 15 августа исполнилось ровно шесть лет, как я справилась с анорексией, булимией и другими расстройствами пищевого поведения, с которыми я боролась много лет, — сказала она в видео, опубликованном в микроблоге.





В юности девушка боролась со многими расстройствами пищевого поведения, и ей потребовалось много времени, чтобы обрести любовь и принять себя.

Поверьте мне, вся та боль и разрушения, которые я причинила себе, не стоили того!

— говорила модель.

Болдуин вспоминала, как ей приходилось после каждого приема пищи бежать в ближайшую ванную, искать таблетки для пищеварения или бегать на дорожке до тех пор, пока она не чувствовала дикую усталость в ногах.

Я читала комментарии людей, когда только начинала работать моделью, и каждый раз, когда кто-то говорил мне, что я слишком высокая или слишком толстая, чтобы быть моделью, я бегала на беговой дорожке на протяжении как минимум трех эпизодов Friday Night Lights,

— говорила она.

Сейчас Айрленд живет в гармонии с собой. Она радуется жизни, тренируется в свое удовольствие, ест полезную пищу и легко может позволить себе любимые лакомства.

Шон Джонсон

Гимнастка и золотая олимпийская медалистка рассказала о своей проблеме, записав видео на YouTube в июне 2020 года. Джонсон призналась, что потребляла всего 700 калорий во время подготовки к Олимпиаде 2008 года, что привело к "проблемам с самооценкой", когда она не участвовала в соревнованиях.





Я теряла сознание во время практики или после тренировки. У меня бывали судороги. У меня не было энергии. У меня не было менструации, — говорила она.





В гимнастике тебя субъективно оценивают по тому, как ты выглядишь. Приплюсуйте к этому то, что я была подростком, который не знает, что такое правильное питание. Я слишком далеко зашла в своем перфекционизме, — сказала она.

Джонсон набрала около семи килограммов после Олимпиады и начала принимать таблетки, помогающие сбросить вес и ускорить обмен веществ. Помню, как ела только сырые овощи, — вспоминает она, отмечая, что ее организм уже не мог переваривать другую пищу.

После ухода из большого спорта гимнастка наняла терапевта и диетолога и смогла вернуться к нормальной жизни.

Лора Препон

Звезда сериала "Оранжевый — хит сезона" рассказала о борьбе с булимией в своем пособии по материнству You & I, as Mothers: A Raw and Honest Guide to Motherhood, которое вышло в 2020 году. Актриса призналась, что ее мать "научила" ее булимии после того, как модельные агенты посоветовали Лоре сбросить 11 килограммов. Девушке тогда было всего 15 лет.





Моя мать научила меня булимии. Это началось, когда мне было 15, и продолжалось чуть ли не до 30. Я всегда считала себя сильной и уверенной женщиной, но это расстройство полностью истощило меня, — пишет актриса.





Препон похудела до 47 килограммов, и у нее начались проблемы со здоровьем. Актриса объяснила, что мама принуждала ее худеть, и выбранный метод был ее "семейным секретом" на протяжении многих лет.

Мама начала каждое утро взвешивать меня и снимать мерки. И тогда она сказала мне: "Ты можешь съесть свой торт". Я понимала, о чем она. Это был наш общий секрет. В колледже она страдала булимией, а когда похудела, познакомилась с моим отцом. Так что для нее худоба равнялась успеху,

— написала в книге звезда.