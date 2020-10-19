Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова

Анастасия Иванова

Руководителем администрации губернатора Калужской области назначена Карина Башкатова, ранее занимавшая должность замглавы администрации Обнинска по вопросам управления делами, сообщило правительство региона.

"Губернатор области Владислав Шапша подписал распоряжение о назначении с 19 октября 2020 года заместителем губернатора Калужской области - руководителем администрации губернатора Калужской области Карины Башкатовой", - говорится в сообщении.

Геннадий Новосельцев, ранее занимавший должность главы администрации губернатора области, 24 сентября 2020 года избран на должность председателя законодательного собрания региона.

Карина Башкатова с августа 2017 года работала заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами, до этого работала в заксобрании региона. В карьере Башкатовой был опыт работы в правительстве региона. В частности, она была начальником управления общего образования министерства образования и науки Калужской области, а также помощником руководителя администрации губернатора.