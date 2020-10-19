«Аэрофлот» запускает рейсы в Сербию и Японию

Анастасия Иванова

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит c 25 октября 2020 г. частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале). С 17 октября возобновлены рейсы в Сербию, а с 5 ноября - в Японию.

Количество рейсов в Минск увеличивается до трех раз в неделю. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в авиакомпании. Рейсы SU 1842 Москва – Минск и SU 1843 Минск - Москва будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям. Напомним, что попасть в Белоруссию туристам из РФ теперь можно, только имея на руках сертификат об отрицательном тесте на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета).

Частота рейсов в Женеву также будет увеличена. Рейсы SU 2380 Москва – Женева и SU 2381 Женева – Москва будут выполняться три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям. Отметим, что эти рейсы не туристические – Швейцария предъявляет требование о карантине для въезжающих из РФ.

До четырех рейсов в неделю увеличится частота полетов на Мальдивы. Рейс SU 0320 Москва – Мале запланирован по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Обратный рейс SU 0321 Мале – Москва будет выполняться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Туроператоры пока не видят снижения цен на билеты и говорят о том, что прямых рейсов нужно больше.

Авиасообщение со столицей Сербии возобновлено с 17 октября 2020 г. Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва – Белград – Москва по четвергам и субботам. Напомним, Сербия не ограничивает въезд российских туристов.

С 5 ноября будут восстановлены регулярные рейсы в Японию. Первый рейс в Токио запланирован на 5 ноября 2020 г., рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям). Туристы на них полететь не смогут.

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов во все указанные страны может меняться, уточнили в авиакомпании.