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«Аэрофлот» запускает рейсы в Сербию и Японию

«Аэрофлот» запускает рейсы в Сербию и Японию

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит c 25 октября 2020 г. частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале). С 17 октября возобновлены рейсы в Сербию, а с 5 ноября - в Японию.

Количество рейсов в Минск увеличивается до трех раз в неделю. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в авиакомпании. Рейсы SU 1842 Москва – Минск и SU 1843 Минск - Москва будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям. Напомним, что попасть в Белоруссию туристам из РФ теперь можно, только имея на руках сертификат об отрицательном тесте на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета). 

Частота рейсов в Женеву также будет увеличена. Рейсы SU 2380 Москва – Женева и SU 2381 Женева – Москва будут выполняться три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям. Отметим, что эти рейсы не туристические – Швейцария предъявляет требование о карантине для въезжающих из РФ. 

До четырех рейсов в неделю увеличится частота полетов на Мальдивы. Рейс SU 0320 Москва – Мале запланирован по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Обратный рейс SU 0321 Мале – Москва будет выполняться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Туроператоры пока не видят снижения цен на билеты и говорят о том, что прямых рейсов нужно больше. 

Авиасообщение со столицей Сербии возобновлено с 17 октября 2020 г. Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва – Белград – Москва по четвергам и субботам. Напомним, Сербия не ограничивает въезд российских туристов. 

С 5 ноября будут восстановлены регулярные рейсы в Японию. Первый рейс в Токио запланирован на 5 ноября 2020 г., рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям). Туристы на них полететь не смогут. 

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов во все указанные страны может меняться, уточнили в авиакомпании.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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