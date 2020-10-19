Академик РАН высказался по поводу карантинных мер из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции, нужно отказаться от многолюдных конференций, но не стоит поголовно закрывать кафе и театры и останавливать жизнь в городах. Об этом сказал академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев «Парламентской газете».

«Надо дать людям работать и не запирать их в четырёх стенах. За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось», — считает он.

Учёный пояснил, что за первые месяцы пандемии о COVID-19 было собрано много информации, что позволяет не вводить настолько жёсткие меры, как весной.

По мнению Пальцева, если все правила соблюдаются, например, если ресторан, музей или театр уменьшил количество посетителей, проводит дезинфекцию и выполняет все остальные предписания, не нужно останавливать его работу.

«Считаю, что надо просто усилить надзор. Сами административные меры уже есть. Для тех магазинов, ресторанов, кафе, других заведений, которые не соблюдают правила, предусмотрены большие штрафы или закрытие на три месяца. Для них это большие убытки. Так что надзорная система должна быть более эффективной, но жизнь останавливать не надо», — отметил он.

При этом нужно отказаться от конференций и подобных массовых мероприятий. «Это недопустимо, потому что появляется большой риск заражения людей», — считает учёный.

На 18 октября в России выявлено 1399334 заболевших коронавирусом, из них 15099 за последние сутки. 1070576 человек выздоровели, 24187 пациентов умерли.