Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится

Влада Некрасова

Добыча нефти в США никогда не вернется на докоронавирусный уровень, когда она установила рекорд в 13 млн баррелей в сутки. Об этом заявила глава одной из крупнейших американских нефтегазовых корпораций Occidental Petroleum Вики Холлаб, сообщает WorldOil.

«Будет слишком трудно заместить добычу 2 млн баррелей в сутки, которые мы потеряли, и вырасти еще больше», — сказала исполнительный директор Occidental Petroleum на форуме Energy Intelligence Forum. Вики Холлаб считает, что следующие три-четыре года добыча будет восстанавливаться, но не до прежнего уровня.

Occidental Petroleum — одна из тех компаний, которые внесли значительный вклад в то, чтобы увеличить американскую добычу, и США вышли на первое место по производству сырья, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.

В марте этого года, правда, начался нефтяной кризис вкупе с пандемией коронавируса. В результате цены на нефть, как и спрос, рухнули. США не присоединялись к сделке ОПЕК+, однако американские компании вынуждены были серьезно сократить добычу и свои планы по капитальным затратам. Несколько десятков компаний оказались на грани банкротства, так как стремительно развивались за счет огромных кредитов и большая часть не застраховала свою добычу на этот год.

Сегодня потребление нефти в мире составляет 94 млн баррелей в сутки и к прежним 100 млн баррелей оно вернется не раньше появления вакцины от нового коронавируса. Поставки и потребление, скорее всего, сбалансируются к концу 2021 года, считает глава Occidental Petroleum. В отличие от руководителей европейских компаний Вики Холлаб видит впереди высокий спрос на нефть: «Мы получим пик поставок до того, как наступит пик потребления».