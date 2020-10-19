Аромат с нотами джина, рисовая маска, крем в шариках и другие бьюти-новинки

Вадим Карасев

Матовые помады с нотами ванили, крем в виде шариков с укрепляющей и восстанавливающей эссенцией, линия по уходу за волосами с кератином, интенсивный уход за областью вокруг глаз, крем для рук с мочевиной и маслом ши — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок.

Ароматы Angels' Share и Roses on Ice, Kilian Paris (20 000 руб.)

Килиан Хеннесси, основатель Kilian Paris, — потомок знаменитой французской династии производителей коньяка, поэтому и два новых аромата он посвятил алкогольным напиткам: Angels' Share — коньяку, а Roses on Ice — джину.





"Долей ангелов" называют некоторое количества напитка, которое испаряется из дубовых бочек во время его выдержки. Angels' Share — это первый аромат бренда, созданный парфюмером Бенуа Лапуза. Помимо самого виски, в ней также звучат ноты дубового абсолюта, эссенции корицы и абсолюта бобов тонка. Сладость придают акценты пралине и ванили.





Над Roses on Ice работал парфюмер Франк Фелкл, он хотел воссоздать аромат джина со льдом и лаймом — любимого напитка своей жены. Roses on Ice открывается свежестью огурца и остротой можжевеловых ягод. А потом уже мы слышим всем знакомую розу, согретую нотами сандала и мускуса.

Обе новинки вышли в пополняемых флаконах, похожих на стаканы в стиле ар-деко, в которых подают напитки во французских барах.

Матовые помады Passionlips, Dolce & Gabbana Beauty (3 800 руб.)

Для Dolce & Gabbana Beauty помада — это не просто косметическое средство, а незаменимый модный аксессуар, поэтому новинка вышла в роскошном (простите нам пафосность, но это самый подходящий для нее эпитет) золотом футляре с черным кружевом.





В коллекции представлены 16 соблазнительных оттенков, среди которых сияющий Gold Touch, теплый Pure Nude, ослепительно женственный Fuchsia Crush, выразительный #DGAmore и глубокий фиолетовый Forever Dahlia. Невесомая кремово-пудровая текстура практически не ощущается на губах.





Как и вся декоративная косметика для губ Dolce & Gabbana Beauty, формула помады Passionlips содержит ухаживающий комплекс Mediterranean Glow, в составе которого масло оливы, экстракт инжира и гиалуроновая кислота. А еще новинка приятно пахнет ванилью.





Мужской аромат Match Point, Lacoste (6 125 руб. за 50 мл)

Этот "матч-пойнт" от Lacoste начинается со свежих зеленых нот: экстракта генциана и душистого греческого базилика, который еще называют "королевским растением". Ведь, чтобы получить литр масла, требуется 750 килограммов свежих листьев! В сердце аромата — ветивер, известный своей стойкостью, переплетается с кашмераном.





Стеклянный флакон поддерживает теннисную тему. Форма донышка напоминает мяч, оставляющий свой след на грунте в момент матч-пойнта, а крышка похожа на ручку ракетки. Само название аромата — это словно разметка теннисного корта.





Крем для лица TabRX Liftup Cream, Dr. Gloderm (6 847 руб.)

Издалека средство похоже на знаменитые "метеориты". На самом деле это крем в виде шариков с укрепляющей и восстанавливающей эссенцией (корейские эксперты горазды на выдумки!). В их составе — морской коллагеновый белок, который тонизирует кожу, и центелла азиатская, она "лечит" поврежденные клетки, сужает поры и поддерживает синтез коллагена. Корейский крем рекомендуют использовать на финальном этапе ухода за кожей лица. Возьмите две капсулы, согрейте их, растирая в ладонях, и нанесите на кожу слегка похлопывающими движениями.





Кстати, крем сейчас можно купить со скидкой 60% в рамках фестиваля Korea Sale Festa 2020. В фестивале примут участие около 350 брендов, таких как Cremorlab, Avajar, Nacific, La Soyul, La Miso, Kocostar, Name Skin Care, Yejimiin, Winia, Fravita, Poseion, Neoflam.

Линия по уходу за волосами Filler Effect, TRESemme (от 300 руб. за средство)

Серия Filler Effect — это трехшаговая система ухода, включающая бессульфатный шампунь, питательный кондиционер и термоактивный крем. Задача гаммы, как многие успели догадаться по названию, "заполнить" кератином, серином и пантенолом повреждения в структуре каждого волоса. Предполагается, что сначала нужно очистить волосы с помощью шампуня, потом использовать кондиционер и затем на подсушенные полотенцем влажные локоны, отступая от корней 5—10 см, нанести крем. Последнее средство активируется под воздействием фена, запаивает волос, создает невидимый защитный слой и разглаживает чешуйки.





Интенсивный уход за областью вокруг глаз 3 в 1 Atoderm, Bioderma (1 145 руб.)

Часто на коже век появляется раздражение после использования многочисленных косметических средств, в составе которых содержится немало ингредиентов. Помочь обещает линия Atoderm — интенсивный уход за областью вокруг глаз от французской марки Bioderma. В составе содержится эноксолон, он снимает зуд и надолго успокаивает, комплекс Lipigenium стимулирует выработку липидов и восстанавливает естественный барьерный слой кожи, а также комплекс Skin Barrier Therapy, который защищает от бактерий (золотистого стафилококка).





Новинку можно использовать как базу под макияж, для питания кожи или в качестве средства для снятия макияжа (тогда понадобится ватный диск). Подходит при ношении контактных линз и для обладательниц чувствительных глаз.

Рисовая маска Ganghwa Rice Granule Pack, Dr. Ceuracle (3 299 руб.)

И еще одна новинка прямиком из Кореи — увлажняющая маска от Dr. Ceuracle. Основной ее ингредиент — экстракт риса (рисовый, порошок семян бусенника и порошок посевного риса), а также витамины C, A, E, B. За счет текстуры она слегка отшелушивает, осветляет и оживляют кожу.





Эксперты рекомендуют смешать ее с пенкой Pro Balance Creamy Cleansing Foam в соотношении 1:1, таким образом можно убить двух зайцев: и устранить загрязнения, и более тщательно отшелушить мертвые клетки.

Линейка кремов для рук Kinetics (999 руб.)

Бренд Kinetics представил три крема для рук. Luxury Lifting Cream обещает стать "действенной прививкой против старения", он интенсивно увлажняет благодаря маслу ши, витаминам А и Е и гиалуроновой кислоте.Rich Cream — питательный крем для рук с заживляющим эффектом (отличный вариант для зимы). В его составе — 10% мочевины, 5% масла ши и аргановое масло. Super Moisture Cream SPF-30 — увлажняющий крем для рук с защитой от UVA/UVB лучей с экстрактом имбиря и пантенолом.



