«Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Крыму площадкой акции «Тотальный диктант»

Анастасия Иванова

Международный детский центр «Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Крыму площадкой всемирной образовательной акции «Тотальный диктант», сообщает пресс-служба центра.

В ней приняли участие около 800 школьников из Крыма и Севастополя – участники 13-й смены «Космическая одиссея «Артека». Диктант для них прочел директор Международного детского центра Константин Федоренко.

13-я смена «Космическая одиссея «Артека» посвящена развитию человечества и ответственности, что лежит на человеке в связи с его деятельностью в космосе.

Тема диктанта в этом году созвучна теме смены: автор Андрей Геласимов написал текст, посвященный жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

«Сегодняшнее событие важно для нас, ведь на территории Страны Детства говорят по-русски. На этом языке говорили великие люди, которые открыли миру космос: это Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Алексей Леонов. «Тотальный диктант» сегодня поможет каждому оценить себя как человека, живущего в стране с такой славной историей, такими традициями и героями», – отметил Константин Федоренко.

Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

Международный детский центр «Артек» имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

В 2020 году детский центр совместно с 86 партнерскими организациями реализует 94 тематические образовательные программы технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.