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Астрофизик: Земля столкнется с астероидом за день до выборов в США

Астрофизик: Земля столкнется с астероидом за день до выборов в США

2 ноября, за день до выборов президента США, с Землей может столкнуться астероид, который в настоящее время несется к нашей планете с огромной скоростью.

Об этом в Instagram сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. При этом он отметил, что размеры несущегося к Земле космического тела довольно скромные.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч. Он может врезаться в Землю 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал Тайсон.

По словам ученого, вреда нашей планете столкновение с данным астероидом не нанесет. Вероятнее всего он сгорит еще в атмосфере. Тайсон полагает, что если «конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной».

Нил Деграсс Тайсон — американский астрофизик, доктор философии по физике, писатель, популяризатор науки. C 1996 года он занимает должность директора планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене.

Как сообщало ИА Newstes, в сентября на близком расстоянии от Земли пролетели сразу два астероида. Один был размером с автобус, а другой — с автомобиль.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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