Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом

Лидия Мартынова

Певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за то, чтобы избавиться от 12-летней опеки ее отца Джейми Спирса, на недавнем судебном заседании добилась небольшой победы, сообщает ET.

По информации издания, суд удовлетворил ходатайство Бритни Спирс о расширении состава ее юридической команды. Решение вынесли без ее участия. Поп-звезда не присутствовала на слушании. Интересы Бритни Спирс представляли мама Линн Спирс и адвокат Сэмюэль Ингем.

В ET подчеркивают, что ранее Джейми Спирс подал документы против того, чтобы в команде дочери стало больше юристов. По его мнению, это стоит слишком больших денег.





"Понятно, что главная цель Джеймса — сделать все возможное, чтобы сохранить за собой право быть опекуном и не допустить, чтобы кого-то назначили доверенным лицом вместо него, да еще и на неопределенный срок, — заявил Сэмюэль Ингем. — Единственный способ гарантировать, что голос Бритни будет услышан, — иметь в команде квалифицированного адвоката. У нее должны быть равные условия с отцом".

Юристы Бритни Спирс утверждают, что певица не разделяет "позицию своего отца о ее будущем, в котором она возобновит выступления и полностью предоставит ему управление своим имуществом, как это было раньше".

узнали, что Бритни Спирс больше не хочет, чтобы Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой. Исполнительница пытается добиться, чтобы ее интересы на постоянной основе представляла помощница Джоди Монтгомери.