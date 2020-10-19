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Будет свадьба? Чимину из BTS сделала предложение 13-летняя девочка

Будет свадьба? Чимину из BTS сделала предложение 13-летняя девочка

Все хотят замуж за членов группы BTS… Кому же повезет?


Одна из АРМИ-тинейджеров по имени Gracie задала фанбазе подозрительный вопрос о предпочтениях Чимина (Jimin).


[media=https://twitter.com/saxapok_twt/status/1315669709459685376?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Как вы думаете, может ли Чимин взять в жены девушку, которая младше его на 12 лет?»

— написала она.
[media=https://twitter.com/I_zaebalsa_blya/status/1316036547330924544?ref_src=twsrc%5Etfw]

По-видимому, фанатка интересовалась собственной дальнейшей судьбой и мечтала об успешном браке со знаменитостью. Сначала поклонники посмеялись над невинным приколом фанатки, но, как оказалось, Gracie и не планировала шутить. Ее намерения были серьезными. Фанбаза настороженно отнеслась к такому заявлению и негативно отреагировала на чрезмерную увлеченность юной АРМИ.

[media=https://twitter.com/my_lovelybts/status/1317074253490065408?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Возможно, тебе надо подлечить психику. Тебе рано думать о взрослых мужчинах»

«Мне кажется, что тебе надо думать, как бы получить пятерку, а не о том, как выскочить за парня, который старше на 12 лет. Или ты думаешь, что ему нужна девушка, которой он будет покупать куклы и покупать хэппи мил в макдаке?»

— написали пользователи фанатского портала.
[media=https://twitter.com/lerakimnamtae/status/1316041527949438982?ref_src=twsrc%5Etfw]

А как думаете вы, АРМИ, мог ли ЧимЧим обратить внимание на 13-летнюю девочку, рассматривая ее в качестве партнера для семейной жизни? Не кажется ли вам, что это большой риск для его репутации и карьеры?

[media=https://twitter.com/yoongiinmydna/status/1316736912175099905?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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