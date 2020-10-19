Чистим окна и стеклянные поверхности

Алексей Вольцев

Хорошую хозяйку сразу видно по тому, как сверкают стеклянные поверхности в ее доме. К таким поверхностям относятся не только окна, но и зеркала, и вазы, в общем, все то, что может сверкать. Можно бесконечно долго мыть, тереть, но нужного эффекта не добиться. Поэтому, лучше знать, что и чем следует помыть, почистить и потереть, чтобы сверкание было заметным.

При мытье оконных стекол в воду следует добавить совсем немного крахмала. Результат удивит даже самых опытных хозяек, так как стекла просто станут новыми.Чтобы стекла в окнах и зимой были прозрачными, чистыми, а не с намерзшими кусками льда, их нужно натереть глицерином. Намазать, а потом хорошенько протереть. Никакой лед на них не будет образовываться.Если момент упущен, вы видите, что на окнах намерз лед, то нужно от него избавляться. Все просто. Натрите ледяной покров обычной солью. Она быстро справится с наледью, а после того, как лед растает, насухо протрите стекла, и сразу намажьте глицерином.Если в дом залетела хоть одна муха, а летом, при открытых окнах чаще всего это далеко не одна, то первое место, где она оставит свой след — это зеркало. Ну, вот любят мухи засиживать сверкающие поверхности. Чтобы такого не произошло, после того, как зеркало помыто, протрите его сырой лучиной и снова протрите сухой тканью. Запах скоро исчезнет, а мухи на это зеркало садиться не будут.





Если в доме есть поверхности с матовыми стеклами, то их натирать не нужно. Чтобы такие стекла имели привлекательный вид, достаточно мыть их очень теплой водой, с добавлением уксуса.Проверенное временем средство для чистых окон — это зубной порошок или мел. Не знаю, можно ли сейчас купить зубной порошок, но вот найти мел совсем не сложно. Берем одно или другое средство, высыпаем 2-3 ложки на стакан воды и наносим на стекло с одной, и с другой стороны. Ждем, пока все высохнет, а потом натираем сухой тканью до полного удаления средства на стеклах. Эффект потрясающий. Вы как будто шлифуете их, стекла становятся просто невидимыми.Чтобы очистить вазу от зеленоватого налета на стенках, можно просто положить в нее желтую монетку. Немного постояв, вся зелень пропадет, вам не придется мучиться с ершиком, если ваза с узким горлом.

Небольшие секреты, но они действительно облегчат вашу жизнь. Ведь чуть ли не половину времени от всей уборки, мы тратим именно на натирание этих самых стеклянных поверхностей.